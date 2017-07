Rip Curl promove exibição de vídeos no Shopping Riviera

Evento gratuito em parceria com a loja Rip Curl Riviera e a Escola de Surf Riviera Rip Curl será sábado à noite

Para aproveitar o grande fluxo do público jovem presente durante as férias do meio de ano na Riviera de São Lourenço, a Rip Curl promoverá neste sábado, 22, o The SearchSessions. Parceria da loja Rip Curl Riviera e da Escola de Surf da Riviera Rip Curl, o evento apresentará uma compilação dos últimos episódios do Projeto The Search, em duas sessões no segundo piso do Shopping Riviera, a primeira às 18h30 e a segunda, às 21h. Tudo acompanhado de pipoca e Guaraná Antarctica, além de brindes e sorteio de kits.

Para participar, é preciso retirar gratuitamente o convite impresso na loja Rip Curl Riviera. “Nessa época a Riviera está bem movimentada, com um público bem jovem e preparamos um programa diferente no sábado à noite para os fãs de surfe e da Rip Curl”, afirma o diretor de marketing da Rip Curl, Fernando Gonzalez.

“Separamos 35 minutos do melhor dos episódios mais recentes para exibir para a molecada”, afirma Fernando Gonzalez, lembrando que o convite dá direito a 10% de desconto em compras na loja Rip Curl.

Ele complementa que antes dos filmes, a garotada pode participar das aulas na Escola de Surf Riviera Rip Curl, que mesmo no inverno está preparada com os melhores equipamentos e professores, para oferecer aulas de surfe com toda a segurança.

Foto: Divulgação

