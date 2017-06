Riviera Boys Toys apresenta segmento náutico a moradores e turistas

Evento trouxe barcos, charters, carros e motocicletas de luxo para público da Riviera

Durante os cinco dias de Riviera Boys Toys, os moradores e turistas da Riviera de São Lourenço mergulharam no universo náutico e automotivo. O evento ocorreu entre 14 e 18 de junho, no Riviera Shopping Center, e reuniu um público rotativo de cerca de 25 mil pessoas. Quem explica é o organizador Caio Marcio Lopes Ambrosio: “Nós fizemos o Boys Toys, pensando nos brinquedos que os adultos tinham vontade de ter quando crianças, como barcos, carros, jet skis, quadriciclos, acessórios, miniaturas”.

Embora oferecesse produtos de diversos segmentos, os barcos foram a atração principal do evento, como o Sea Ray 395 e 410 e a Evolve 270 Cab, de até 40 pés, e os barcos menores, como o Focker de 26 e 24 pés e o NX 28 pés, que giram em torno de 200 a 380 mil reais.

Entre os olhares curiosos, Paulo Kinochita, diretor comercial da All Flags, percebeu a falta de conexão entre o público e a vida náutica. “A maioria das pessoas que passou por aqui não conhece a estrutura náutica da cidade e nem mesmo pensaram em ter um barco, mesmo com a facilidade de pagamento e o excelente local para navegação. Eles se surpreenderam com o produto. É um novo público para nosso mercado”, destacou.

A introdução dos moradores e turistas da Riviera ao mercado náutico é o principal desafio da organização. “Iniciamos esse projeto no ano passado com o Boat Week. Já temos marinas no Cantão do Indaiá e marinas de jet skis em São Lourenço. Estamos começando a acostumar o pessoal da Riviera com o universo náutico, até pela possibilidade próxima de termos uma marina aqui”, explicou Ambrosio.

Entre as marinas próximas ao loteamento de luxo está a Marina Capital, localizada no Cantão do Indaiá, que oferece comodidade aos proprietários de embarcações. A garagem náutica oferece, além dos serviços básicos, posto de combustíveis, restaurante e área de lazer.

As opções de charter e compartilhamento de barcos também impressionaram os visitantes dos estandes da Fortezza e do The Moorings. O Fortezza Boats oferece a oportunidade de compra de barcos compartilhados. O comprador pode dividir um iate com mais 10 cotistas e reservar a data em que deseja usar o produto.

Já o The Moorings é uma empresa de locação de barcos que incentiva a navegação fora do Brasil. Daniel Ambrosio, gerente de novos negócios do The Moorings, diz: “Nós oferecemos experiências, inclusive, com tripulação para o navegante. A pessoa vai, por exemplo, para a Grécia ou Itália, que são nossos principais destinos e, em vez de ficar em hotel, fica em um barco, com todo conforto e segurança”.

Marina Aguiar

Foto: JCN