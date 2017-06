Riviera Boys Toys Traz seguimento de luxo para Bertioga

Além dos lançamentos do mercado de veículos terrestres e aquáticos, os visitantes podem participar de degustação de cervejas, e comprar roupas e acessórios

O evento Riviera Boys Toys, que reúne fabricantes brasileiros e internacionais de barcos de esporte e lazer, carros e motos de luxo, já começou e segue até domingo, 18. Além de conferir os lançamentos do mercado de veículos terrestres e aquáticos, os visitantes podem participar de rodadas com degustação de cervejas; comprar roupas e acessórios; e assistir desfiles de moda.

Estima-se que 55 mil pessoas passarão pelo evento, no qual poderão conhecer e adquirir embarcações de até 40 pés, como a Sea Ray 395 e 410, e a Evolve 270 Cab, e equipamentos náuticos de última geração. Também estarão presentes a Flexboat;, Fibrafort; NX Boats; Hyundai; Sea Doo (BRP); Kawasaki; ET Scooter; Marina Capital; entre outros. A compra compartilhada, em que associados adquirem uma fração do barco, é umas opções disponíveis durante a programação.

O evento acontece das 14h às 22 horas, no estacionamento do Riviera Shopping, na avenida da Riviera, 1.256. Mais informações no site https://www.rivieraboystoys.com.br/.

Foto: JCN