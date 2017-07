Riviera tem opções de lazer para todos os gostos

Os eventos reúnem shows, teatro infantil, quadrilha, comidas típicas, brincadeiras, bingo, bazar e exibição de filmes

A Riviera será aquecida, neste fim semana, por dois eventos. A 9ª edição do Arraial da Riviera teve início na sexta-feira, 21, e segue até domingo, 23, com shows musicais, teatro infantil, bingo, bazar e barracas com comidas típicas. O evento tem abertura sempre às 13 horas. No sábado, 22, acontece a Quadrilha Kids e Teatro Infantil com o Grupo Fantasia Viva, a partir das 17h30. A Fundação 10 de Agosto realiza apresentação musical às 19h30, e, logo na sequência, às 21 horas, ocorre o Workshop de dança. A dupla D’Lucca & Gabriel sobe ao palco, às 21h30, para embalar o arraial com sucessos sertanejos.

Já no domingo, 23, a apresentação musical é do grupo Amigos da Música, a partir das 15h30. Às 17h e 20 horas, acontece encerramento do bazar e da festa, respectivamente. O evento beneficente terá a renda revertida para a Fundação 10 de Agosto. O Arraial da Riviera fica na avenida da Riviera, em frente ao Riviera Shopping.

O Festival de Inverno do Riviera Shopping também é uma opção de entretenimento para toda a família. A programação gratuita reúne exibições de filmes, exposições e apresentações artísticas, que acontecem de quarta-feira a domingo, até 30 de julho. Neste sábado, 22, durante o festival, serão exibidos episódios do Projeto The Search, da Rip Curl, em duas sessões, no segundo piso do Shopping Riviera: a primeira às 18h30 e, a segunda, às 21h. Os interessados devem retirar gratuitamente o convite na loja Rip Curl Riviera. Tudo acompanhado de pipoca e guaraná, além de brindes e sorteio de kits.

Foto: Divulgação

