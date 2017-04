Riviera tem programação diversificada até o fim do mês

Encontro de chefes e mestres cervejeiros, passeio ciclístico e corrida são planejados até o dia 30

Os mais variados públicos devem aproveitar a diversificada programação oferecida na Riviera de São Lourenço até o fim do mês. Além da ampla estrutura, com opções de lazer e compras, além de clube hípico, complexo de tênis e clube de golfe, três eventos devem movimentar o bairro: o 1º Encontro de chefes e mestres cervejeiros, o Pedala Riviera e o tradicional Circuito de Corridas da Riviera.

O diretor de markrting da Sobloco Construtora, empresa responsável pelo empreendimento, comenta a programação. Disse ele: “Diversificamos as opções de lazer e pensamos também em ações que promovam o bem-estar dos moradores. Tudo para promover a qualidade de vida e a segurança do público”.

Entre os dias 21 e 23 de abril, o antigo Viveiro de Mudas receberá o 1ª Encontro de chefs e mestres cervejeiros, um evento que levará diversos rótulos e sabores para os apreciadores da boa cerveja e para os que buscam ter novas experiências com o melhor da gastronomia.

O espaço contará com bikesfood, foodtrucks e barracas de alimentação com chopes e cervejas artesanais. No cardápio, o público poderá consumir hambúrgueres artesanais, além de comidas baiana, italiana, mexicana e grega. Em uma tenda central acontecerão aulas livres com chefs e mestres cervejeiros a partir das 14horas.

O local terá também um amplo espaço kids e música ao vivo. A entrada é gratuita e o evento será realizado das 12h às 23h. O antigo Viveiro de Mudas fica na avenida da Riviera, 60.

Já no dia 23 de abril, quem quiser passear de bicicleta e desfrutar as belezas do bairro poderá fazê-lo no Pedala Riviera de Outono. A largada ocorrerá às 10 horas, na Ilha Verde Residence Resort, módulo 24. Anteriormente, os participantes poderão desfrutar de um café da manhã, às 9 horas.

As inscrições devem ser feitas no estande do evento localizado na praça de alimentação do Riviera Shopping (avenidada Riviera, 1256) até o dia 22 de abril, das 14h às 22h. Por R$ 70, os participantes receberão um kit com camiseta dryfit, mochila sustentável e viseira que poderão ser retirados no ato da inscrição.

A programação de abril será encerrada com a 4ª etapa do Circuito de Corridas da Riviera, no dia 30 de abril. O percurso da prova de corrida para adultos tem oito quilômetros e, para caminhada, quatro quilômetros, com um trajeto especial para as crianças.

As inscrições podem ser realizadas no site da Riviera de São Lourenço com até 10% de desconto até o dia 26 de abril. Após essa data, os interessados devem comparecer ao Pavilhão de Exposições do SIV(alameda Boa Vista) nos dias 28 e 29 de abril para efetuar a inscrição.

Imagem: Divulgação