Rodovias do SAI passam por manutenção

A Ecovias, concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), informou a programação de diversos serviços de manutenção que realizará de segunda, 6, a sexta-feira, 10, das 8 às 17 horas. As interdições nas rodovias serão devidamente sinalizadas para a segurança dos motoristas.

No trecho de Baixada, a rodovia Cônego Domênico Rangoni recebe reparos na ponte do km 249, sentido Guarujá, com bloqueio alternado das duas faixas. A rodovia também terá a implantação de tachas refletivas do km 248 ao km 270, em ambos os sentidos, com interdições revezadas das faixas. O mesmo serviço será feita na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, do km 270 ao km 292. Ainda na mesma rodovia, o serviço de recuperação de barreira de concreto entre o km 274 ao km 280, sentido Praia Grande, necessitará do bloqueio de forma alternada das faixas durante as atividades.

Na rodovia Anchieta serão realizados trabalhos de contenção de encostas, no km 28, sentido São Paulo, que irá interditar o acostamento e a faixa da direita. Ainda no trecho de planalto, serão implantadas tachas refletivas entre o km 10 e o km 40, em ambos os sentidos. Durante o procedimento, as faixas serão bloqueadas de forma alternada. No trecho de serra, reparos na barreira de concreto no km 51, em direção à Capital Paulista, causará o bloqueio da faixa da direita e do acostamento.

A implantação de tachas refletivas também será realizada no planalto da rodovia dos Imigrantes, do km 12 ao km 40, nos dois sentidos, com interdições alternadas de todas as faixas. Em direção ao litoral, do km 13 ao km 40, o acostamento e a faixa da direita serão interditados para a limpeza de placas. O mesmo serviço acontecerá na pista em direção a São Paulo, do km 12 ao km 24.

Além das obras citadas, serviços de limpeza de placas, varrição mecanizada, contenção de encostas, reparo de defensa, poda e limpeza de drenagens serão realizadas nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes, sem bloqueios de faixa. Caso necessário, as datas e horários das obras podem ser alterados.

Transposição de cargas especiais

Nos dias 6, 7 e 9 de fevereiro, a pista norte da rodovia dos Imigrantes estará fechada para passagem de cargas com tamanho superdimensionado. Os bloqueios serão realizados das 23h30 às 05h. Nesse período, o motorista que seguir em direção à capital paulista deverá fazer o trajeto pela Anchieta.