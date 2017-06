Comédia baseada na obra de Shakespeare será encenada neste sábado, 17, em Guarujá

A Companhia Teatral Quem Sabe Faz a Hora apresenta a peça Romeu e Julieta – A Comédia Mais Arretada do Sertão? no Teatro Procópio Ferreira (Avenida Dom Pedro I, 350), neste sábado, 17, em Guarujá. Baseada na obra de Shakespeare, a montagem é repleta de versos em cordel e músicas cantadas e tocadas ao vivo pelos atores, que foram produzidas especialmente para o espetáculo.

A remontagem do clássico Inglês apresenta uma mistura de linguagens como clown, comédia Dell ‘Art e cordel, trazendo figurinos e maquiagem bem coloridos. Os personagens são típicos do sertão, que reúnem as mais variadas características, entre elas astúcia, valentia e avareza, além dos planos mirabolantes para unir este inusitado casal.

O espetáculo narra a história de amor entre o sertanejo Romeu e a nada convencional Julieta, trama contada em versos de cordel. Na história original as famílias inimigas são os Capuletos e Montéquios; nesta montagem são as famílias de Cá e Lá; na versão do sertão não tem morte, porém tem muita confusão. Entre uma cena e outra há intervenção de músicas cantadas e tocadas ao vivo, no ritmo contagiante do forró.

Adaptada por Fátima Góes e Thalita Góes, a peça conta com a participação dos atores Carlos Rodrigues, Pâmela Melo, Wagner Lourenço, Camila Lima, Caroline Visentim, Thay Almeida e André Nunes. O espetáculo começa às 21 horas e os ingressos estarão à venda na bilheteria do teatro no dia do espetáculo, a partir das 17 horas. Os ingressos custam R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia).

Foto: Divulgação