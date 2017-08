Avó e neta baleadas em tentativa de roubo na Rio-Santos

Motorista de Uber acelerou o carro diante de homem armado que surgiu na pista, e a mulher e a garota de oito anos acabaram feridas na tentativa frustrada de roubo

Uma tentativa de roubo ocorrida no início da madrugada da última segunda-feira, 31 de julho, no km 217 da rodovia Rio-Santos, na altura da Vista Linda, deixou feridas a bala uma mulher e sua neta.

Vindas da cidade de Poá, elas chegavam a Bertioga a bordo de um veículo do serviço Uber. Quando o motorista reduziu a velocidade ao se aproximar do radar de velocidade existente no local, um homem armado saltou na frente do veículo, a fim de fazê-lo parar. Em vez disso, o condutor do carro acelerou. O assaltante então pulou para o acostamento e efetuou dois disparos.

Um dos tiros atingiu o ombro esquerdo da mulher, uma senhora de 51 anos, e o outro alojou-se na perna direita da garota de oito anos de idade. O motorista dirigiu-se ao Pronto Socorro de Bertioga, onde avó e neta foram atendidas, pouco depois da meia-noite, e a Polícia Militar foi acionada.

O projétil que feriu o ombro da mulher foi retirado, mas a bala que se alojou na perna da criança não foi extraída. Está alojada no fêmur. O Pronto Socorro informa que, após avaliação, a paciente foi liberada e orientada a retornar ao ortopedista, “aguardando momento adequado para realização da cirurgia de extração”.

Foto: JCN

