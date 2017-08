Bandidos levam veículo e aparelhos em roubo a residência no Chácaras

Ladrões rendem casal na porta de casa e saem com celulares, televisores, carro e um dragão de ferro em roubo a residência

Quatro aparelhos de telefone celular, dois televisores, um automóvel Gol de 2014 com placa de Mairiporã (SP), R$ 600,00 e um adorno de ferro em forma de dragão foram roubados da residência de um casal no bairro Chácaras, na noite de segunda-feira, 31 de julho.

As vítimas estavam em frente à entrada do imóvel quando foram abordadas por dois rapazes, munidos de pistolas prateadas, e levadas para dentro do imóvel. Com o homem amarrado, os assaltantes vasculharam os cômodos até encontrar o dinheiro e reunir os demais objetos, e depois fugiram.

O casal esteve na delegacia para registrar boletim de ocorrência, na madrugada desta terça-feira, 1º, mas não reconheceu nenhuma pessoa no álbum fotográfico de criminosos da polícia.

Foto: JCN

