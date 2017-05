Sábado será repleto de música

A noite deste sábado, 20, será literalmente musical em Bertioga, com três opções gratuitas ofertadas pelo Sesc. O Quarteto Radamés Gnattali abre os trabalhos, no Fundo Social de Solidariedade, a partir das 19 horas. Criado em 2006, no Rio de Janeiro, o grupo liderado pela violinista venezuelana Carla Rincón tem se destacado como um dos mais atuantes quartetos de cordas do país.

Nessa apresentação, os músicos mostrarão alguns dos clássicos para quarteto, como Haydn, Beethoven e, também, Villa-Lobos (o grupo registrou a integral dos 17 quartetos do compositor recentemente). O Fundo Social de Solidariedade fica na rua Walter Pereira Prado, 77, Centro.

Já a Tenda de Eventos, na praia da Enseada, é o endereço dos shows em homenagem ao aniversário da cidade. A banda Trilha Sonora, fundada em 1985, sobe ao palco às 20 horas. A partir das 22h30 tem início a apresentação do tradicional grupo de samba Fundo de Quintal, fundado na década de 1970.

Mais música

No domingo, 21, a partir das 19h30, o palco da Tenda de Eventos recebe a banda Bicho de Pé, que levará ao público ritmos dançantes do Norte e Nordeste, como xote, baião, samba, forró, xaxado, maracatu, carimbó e arrastapé.

Bertioga

Da redação

Foto: Divulgação