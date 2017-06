Sabesp quer encerrar serviços em Guarujá

Concessionária notificou a prefeitura sobre sua intenção, motivada por dificuldades nas tratativas, com a aplicação de autuações

A Sabesp notificou a prefeitura de Guarujá sobre sua intenção de encerrar a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na cidade. Um dos motivos apresentados foi a dificuldade nas tratativas devido à aplicação de multas que, no entender da companhia, foram aplicadas ‘equivocadamente’. A decisão foi publicada no site da concessionária, na quarta-feira, 7; o município foi notificado na mesma data.

Em comunicado, a Sabesp, por meio de seu diretor econômico-financeiro e de relações com investidores Rui de Britto Álvares Affonso, informou ter atuado junto ao município para regularizar a prestação dos serviços e firmar contrato conforme a legislação especifica. Ainda afirmou ter sido impedida, nesse período, de fazer novos investimentos em Guarujá devido, justamente, à insegurança contratual.

O diretor atribuiu o entrave à política pública sancionatória aplicada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Disse ele: “A companhia foi autuada algumas vezes por essa municipalidade por alegadas infrações, as quais estão sendo contestadas administrativa e judicialmente, sem decisões definitivas até o momento, que têm resultado em multas de valores irrazoáveis {sic}, que, no entender da Sabesp, foram aplicadas equivocadamente no decorrer de atividades operacionais, em prejuízo, direto e indireto, da prestação dos próprios serviços”.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário passarão a ser de responsabilidade da prefeitura, de acordo com cronograma a ser definido com a municipalidade, informou o diretor. A produção e o tratamento de água, no entanto, serão mantidos em toda a região da Baixada Santista, sem exceção. De acordo com o comunicado, o município tem 30 dias para manifestar o interesse de celebrar contrato com a Sabesp para a continuidade do serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

Prefeitura

Na noite de quinta-feira, 8, a prefeitura de Guarujá enviou à imprensa uma nota sobre o caso e destacou que, nos últimos 12 anos, aplicou um total de R$ 998.902.444,88 em multas à Sabesp, sendo que, neste ano, o valor aplicado ficou em torno de R$ 17 milhões, que representaria 1,7% do montante. Segundo o comunicado, “causa estranheza o fato de só agora a concessionária alegar óbices nas tratativas com o município, em razão do acúmulo de multas”.

A prefeitura questionou a alegação de que as multas são indevidas, “uma vez que não há decisão judicial até o momento sobre a natureza indevida dessas autuações”. Além disso, alegou que a afirmação de insegurança contratual e jurídica é injustificável, já que, desde 1975, “a Sabesp presta serviços à cidade sem contrato formal, e neste sentido a atual Administração Municipal vem mantendo tratativas com a concessionária do serviço público”.

A prefeitura assegurou que ‘de forma alguma’ a Sabesp poderá encerrar o fornecimento de água, por constituir um serviço essencial, e considerou a notificação como inoportuna e precipitada. Segundo adiantou, a administração responderá à concessionária no período dos 30 dias, considerando a conclusão do relatório do Grupo de Trabalho de Saneamento Básico, e também deverá publicará um procedimento de manifestação de interesse (PMI) “para democratizar a escolha da empresa que ficará responsável pelo serviço na cidade”.

Guarujá

Da redação

Foto: Divulgação/PMG