Saga da Amarok: veículo é devolvido e quebra novamente

Veículo zero quilômetro de R$ 140 mil quebrou 12 vezes em menos de um ano

O drama vivido pelo proprietário de um veículo Amarok, da Volkswagen, parece não ter fim. Um problema no motor do modelo se arrasta por 11 meses e, depois de ficar 16 dias em manutenção na concessionária para análise do defeito, o carro foi devolvido ao proprietário, na quinta-feira, 6, mas quebrou novamente nesta segunda-feira, 10, com problemas no motor. “Acendem todas as luzes do painel e o carro anda no máximo a 30 km/h”, informa Cadu, que passou por situações como essa mais de 12 vezes em menos de um ano. “Eu só quero que troquem o veículo, esse não funciona mais”, pede.

Entenda o caso

A Amarok 2014 foi adquirida pelo empresário de Bertioga, Cadu Zaidan, em novembro de 2014, com três anos de garantia e, em agosto de 2016, apresentou sua primeira falha: o motor aqueceu em trecho de serra da rodovia Mogi-Bertioga e parou de funcionar. “Nessa primeira vez, o carro foi para a Volkswagen de Santos e trocaram o motor. Aí, ele já perdeu valor de revenda. Demoraram mais de 60 dias para devolver o carro, então pedi um carro alugado ou a troca do veículo para a fábrica, mas eles negaram”, criticou o empresário.

Segundo o artigo 18 da Lei 8.078/1990, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o prazo legal para a solução do problema é de 30 dias. Caso seja descumprido, o consumidor pode pedir a devolução do dinheiro ou a substituição do produto.

O veículo apresentou problemas de manutenção em mais 11 ocasiões, sendo levado para manutenção em sete delas. “Em uma dessas ocasiões, o carro começou a perder potência e não andava mais do que 30km/h. Eles me pediam para deixar o carro parado, mas eu não tinha outro veículo e precisava desse para trabalhar”, explica o proprietário.

Não houve acordo, e o problema se agravou. “O carro quebrou no dia 3 de fevereiro, eles me devolveram no dia 7, mas dois dias depois já estava quebrado de novo”, desabafa. “Aí perdi a paciência e pedi um carro que andasse. Eles me enviaram um gol, mas, em 15 de março, queriam me devolver a Amarok. Mesmo assim expliquei que queria outro veículo, aquele não funcionaria mais”.

O pedido da substituição do produto foi negado pelo departamento jurídico da empresa e o proprietário do veículo procurou o Poder Judiciário para solucionar o seu problema. A ação tramita em uma das Varas Judiciais da Comarca de Bertioga. Recentemente, o carro ficou 16 dias em manutenção na concessionária, mas, segundo Cadu, o veículo apresentou os mesmos defeitos em apenas quatro dias de uso. Questionada, a assessoria de imprensa da Volkswagen Brasil apenas informou que entraria em contato com o proprietário do veículo.

Foto: JCN