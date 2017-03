Sala de aula do CEE não atende às necessidades de cadeirantes

Pais de alunos cadeirantes reclamam da falta de ventilação e acessibilidade para os filhos

A condição precária de uma sala de aula do Centro de Educação Especializado (CEE) está levantando questionamentos de pais de alunos cadeirantes, em Bertioga. Segundo a reclamação de um pai, o local é quente; existe um aparelho de ar condicionado, mas não há vidros nas janelas. A publicação de Wagner Teixeira Gomes, pai de uma criança com paralisia cerebral, dificuldade de coordenação motora e cadeirante; no Facebook, revelou sua indignação pelo fato de a sala em que seu filho estuda não ter telhado, forro, isolante térmico ou ventiladores.

Gomes ainda disse, na publicação, que o CEE tinha mudado de local, onde as salas eram pequenas e quentes, e fios de eletricidade descascados punham as crianças em risco, já que uma delas levou um choque. “Nós, pais, ao depararmos com essas condições nos recusamos a continuar levando nossos filhos para este local inseguro e perigoso, (…) a Secretaria de Educação admitiu que foi um erro mudar o CEE de local e decidiu voltar para o local antigo, com isso foi gasto dinheiro de forma errada”, publicou.

Embora tenham voltado ao antigo local, os cadeirantes ficaram em uma sala diferente, sem condições adequadas. A sala é quente devido à falta de manutenção necessária. A responsável anterior pelo CEE, Paty Anita, comentou a publicação e afirmou que a sala antiga supria as necessidades dos alunos. “Com boa ventilação e portas largas para passagem das cadeiras. Não entendi a troca das salas”, explicou.

Quando foram informados, pela secretária de Educação, sobre a falta de recursos da prefeitura, alguns pais cogitaram fazer rifas e vaquinhas para comprar os materiais necessários para adequar a sala. Mas foram impedidos pela Secretaria de Serviços Urbanos. “Fizemos uma reunião com o Sr. Júlio e ele disse que a prefeitura tinha todo o material e que os pais não precisariam pôr a mão no bolso para nada”, disse Gomes. O problema parecia ter sido resolvido, mas a falta de cimento prejudicou todo o trabalho iniciado pela prefeitura. “O saco de cimento foi entregue por mim, pai, mas até agora o serviço não foi feito”, criticou.

Resposta

A prefeitura informou que a Secretaria de Serviços Urbanos iniciará uma série de serviços necessários na escola e, em especial, na referida sala. O secretário Joaquim Hornink Filho afirmou que esteve pessoalmente no local para avaliar as necessidades. “Estaremos dando prioridade máxima nessa questão por determinação do prefeito”, afimou Hornink.

Os serviços a ser executados são: reboco da parede externa da referida sala, com impermeabilização ; revestimento do piso com cerâmica adequada; instalação de vidro nos caixilhos; colocação de grade interna nesses caixilhos; e acessibilidade. Ainda segundo o secretário, “outros serviços também serão realizados, pois a avaliação será mais pormenorizada. Levantaremos a quantidade de materiais básicos, mas, já providenciamos o piso cerâmico adequado para o local”.

Marina Aguiar

Foto: JCN