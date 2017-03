Salsicha da marca Seara suspensa da merenda, em Bertioga

A outra marca de salsicha utilizada na merenda da rede municipal de Bertioga é a Frimesa, que continuará no cardápio

A Secretaria de Educação de Bertioga informou que irá suspender, a partir desta semana, a aquisição de salsichas da marca Seara, empresa citada na Operação Carne Fraca, da merenda escolar do município, por tempo indeterminado, ou até que as investigações sejam concluídas. A outra marca de salsicha utilizada é a Frimesa, que continuará no cardápio.

Segundo a prefeitura, a empresa responsável pelo fornecimento de alimentos para a merenda da rede municipal de ensino de Bertioga, a Pack Food, informou que as carnes utilizadas são dos frigoríficos Morro Grande e Piracicabana.

Operação Carne Fraca

A Operação Carne Fraca foi deflagrada na sexta-feira da semana passada, dia 18, pela Polícia Federal. Nela são investigadas 40 empresas do setor frigorífico do país que, segundo as investigações, liberava alimentos produzidos por frigoríficos sem a devida fiscalização sanitária. Ainda como decorrência da operação, 21 frigoríficos tiveram suas licenças de exportação suspensas. Segundo o governo federal, no total, o Brasil possui 4.383 plantas frigoríficas.

