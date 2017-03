Samu Team Brazil conquista Desafio Volta à Ilha de Santo Amaro de Canoas Havaianas

Atletas da equipe conquistaram o tricampeonato fechando o percurso em 5h51min12s

A equipe Samu Team Brazil, de São Paulo, conquistou o tricampeonato no 14º Desafio Volta à Ilha de Santo Amaro de Canoas Havaianas, que ocorreu no sábado, 4. Participaram 30 equipes, a maior participação no continente. Os atletas remaram por 75 km e, a equipe Samu Team Brazil fechou o circuito com 5h51min12s, superando em 51 segundos a própria marca estabelecida em 2013, com 5h52min03s.

O capitão da Samu, Sérgio Prieto, comentou a conquista: “Foi dura. Pegamos tudo contra de novo. Maré contra, vento contra, então foi remar forte o tempo todo. Fizemos uma estratégia boa, saímos forte e foi perfeito. O objetivo era bater o recorde, estávamos com uma formação muito boa e com a experiência de provas internacionais, de revezamento, aprendemos muito, sabíamos que vínhamos para uma boa remada”.

Para o organizador do evento, Fábio Paiva, não faltaram motivos para comemorar. “Tivemos atletas de seis estados e também do Chile e da Argentina. Temos de destacar a grande participação de Florianópolis e Salvador, com várias equipes. Esse ano foi emocionante ver 30 canoas juntas largando, recorde no continente e agora queremos 40 canoas em 2018”.

O 14º Desafio Volta à Ilha de Santo Amaro de Canoas Havaianas tem incentivo do Promifae, com patrocínios de Caiaques Opium Hightec Caiaques e Canoas e Embraport. Apoios: Prefeitura de Santos, Onbongo, FMA Notícias, 98 FM, Vit Shop, Panificadora Rainha da Barra, Capitania dos Portos, Praticagem e Corpo de Bombeiros. Organização da Canoa Brasil, com supervisão da Abracha – Associação Brasileira de Canoa Havaiana.

Foto: Susan Hortas