Santa Rosa recebe Projeto Biblioteca Cidadã

Projeto da prefeitura de Guarujá leva serviços cartorários gratuitos à população em parceria com o Cartório de Registro Civil

O bairro Santa Rosa, em Guarujá, recebe entre esta terça, 20, e sexta-feira, 23, a segunda edição do Projeto Biblioteca Cidadã 2017 – Transformando Conhecimento em Ação. A iniciativa da prefeitura em parceria com o Cartório de Registro Civil leva gratuitamente serviços cartorários à população.

O projeto será desenvolvido das 9 às 17 horasno Centro de Atividades Educacionais e Comunitárias (Caec) Isabel Ortega de Souza, localizado na avenida Manoel da Cruz Michael, 383.

Por meio do ‘Biblioteca Cidadã’, os munícipes poderão tirar a segunda via de certidões em geral (nascimento, casamento, óbitos) para qualquer cartório; reconhecimento espontâneo de paternidade ou maternidade (trazer certidão de nascimento da criança); concessão de união estável (casamento); alteração de sobrenome (materno ou paterno) no registro dos filhos (para casamento ou divórcio) no Estado de São Paulo.

Segundo o coordenador de Bibliotecas Públicas da Secretaria de Educação, o juiz de casamento da cidade Pedro Menezes, o principal objetivo do projeto é fomentar a cidadania. Disse ele: “A região do Santa Rosa cresceu muito o que gera uma demanda, que vamos poder atender através do Biblioteca Cidadã”. Menezes explica que a iniciativa agora também entrega os documentos solicitados aos cartórios de todo o país. Antes, as segundas vias, por exemplo, (casamento, óbito) eram feitas apenas no estado. De acordo com ele, outra novidade será que o projeto contará também com um espaço de leitura com gibis, livros, revistas e jornais.

A primeira edição do projeto aconteceu em maio no bairro de Santa Cruz dos Navegantes. Na oportunidade, foram realizados 230 atendimentos gratuitos, entre eles segunda via de certidões e reconhecimento de paternidade.

Foto: Divulgação