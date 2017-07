Santos abre inscrição para curso gratuito de inglês

Curso oferece 25 vagas para alunos de 14 a 59 anos, e outras 25 vagas para alunos acima de 60 anos

Entre 1º e 11 de agosto a Secretaria de Educação (Seduc) de Santos receberá inscrições para o curso Inglês Para Todos: módulo 1. Serão oferecidas 50 vagas, 25 para alunos de 14 a 59 anos e as outras 25 serão destinadas aos interessados acima de 60 anos.

Para se candidatar é necessário entrar em contato pelo telefone 3211-1818, ramal 1946, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas, com professor Admir, da Coordenadoria de Formação Educacional.

O curso para os estudantes de 14 a 59 anos será realizado às segundas-feiras, das 16 às 18 horas, iniciando no dia 21 de agosto. Já a segunda turma (acima de 60 anos), começará no dia 22 de agosto e ocorrerá às terças-feiras, das 10 às 12 horas. As aulas são ministradas no polo UAB Santos, situado na Rua Sete de Setembro, 34.

Foto: Isabela Carrari/PMS

Leia mais: Unisanta abre curso para criação de videogames