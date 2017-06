Santos Café leva mais de 70 atrações ao Centro Histórico

Programação inclui música, gastronomia, passeios, cinema, degustação e intervenções artísticas

A terceira edição do Santos Café levará mais de 70 atrações ao Centro Histórico entre os dias 7 e 9 de julho. Durante o evento, os visitantes poderão desfrutar de muita música, gastronomia, passeios especiais, cinema, degustação de café, dança, artesanato e intervenções artísticas.

A abertura do festival ocorrerá no dia 7, às 18h, com a abertura da Exposição Sin café no haymañana, da fotógrafa Letícia Freire.

Em seguida, às 18h30, tem início a visitação noturna gratuita ao museu, com uma deliciosa novidade: os 50 primeiros visitantes poderão degustar gratuitamente uma dose de shake de sorvete de café. A visita noturna se repetirá no dia 8.

Neste ano, os amantes de um bom café poderão degustar os melhores tipos da bebida gratuitamente na Casa da Frontaria Azulejada e na Estação do Valongo, nos dias 8 e 9, das 11h às 17h. Quem quiser fazer compras poderá aproveitar as feiras que serão instaladas nos dois locais. A Casa da Frontaria Azulejada vai receber a Feira dos Criadores, das 10h às 18h. Já na Estação do Valongo ficarão os expositores da Feira Centro com Arte, das 11h às 17h.

Carros antigos e passeios

A tradicional exposição de carros antigos poderá ser visitada nos dias 8 e 9, das 10h às 16h, na Praça Mauá, onde estarão dezenas de exemplares de colecionadores. Os saudosos também poderão reviver os bons tempos no 2º BikeRetrô, passeio ciclístico que sairá da Ponta da Praia, às 10h do dia 9, com destino ao Centro Histórico. Parte dos participantes fará o percurso trajado com roupas de época e montados em bicicletas antigas.

Nos dia 8 e 9, a Praça Mauá também será o ponto de partida dos walking tours, às 11h, 14h e 16h, que vão percorrer diversos pontos do Centro Histórico relacionados ao comércio do café. O passeio terá a monitoria de um guia de turismo, abordando como o café se tornou a mola propulsora do desenvolvimento de Santos, a partir do final do século 19.

Cerveja e cinema

Uma das novidades desta edição será o CoffeeBeer Experience, que consiste em um tour no Bonde Arte, nos dias 8 e 9, com saídas às 15h e 16h30 da Estação do Valongo. Os participantes terão direto a degustação de cervejas artesanais produzidas com café.

A sétima arte também vai marcar presença no festival, com a realização da 1ª Mostra Santista de Curtas Cidades Criativas e Mostra Internacional Cidades Criativas, nos dias 8 e 9, a partir das 17h, no Museu Pelé.

Música e gastronomia

Ao todo, ficarão à disposição 10 restaurantes que abrirão as portas durante todo o festival, servido pratos tradicionais das casas e receitas exclusivas à base de café. Quem deseja se aprofundar nas técnicas da arte culinária poderá participar de uma das quatro oficinas gastronômicas, que serão realizadas no antigo restaurante da Bolsa do Café, nos dia 8 e 9. Júnior Monteiro, Maísa Campos e Eudes Assis serão alguns dos chefs participantes.

Para garantir a boa música, a organização do festival está preparando uma programação eclética com samba, choro, mpb, blues, jazz, pop-rock e bossa nova. Já estão confirmadas as apresentações de KikaWillcox, Maurício Fernandes, Roda de Samba do Ouro Verde, Orquestra na Rua, Banda Querô, Kleber Serrado & Choro de Bolso, Banda Blues Beatles, entre outros.

O Festival Santos Café 2017 é uma realização da Secretaria de Turismo, Museu do Café e Governo do Estado. Apoio: Café Editora, Revista Espresso, Clube de Automóveis Antigos de Santos, American Ciclo, Rádio Guarujá, Senac e Estação Bistrô restaurante-escola.

Foto: Susan Hortas/PMS