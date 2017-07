Santos entre as 10 cidades mais seguras do país

Ranking da consultoria Urban Systems tem como critérios iluminação pública, taxa de homicídios, acidentes e efetivo de segurança

A cidade de Santos ocupa a 10ª colocação no ranking Connected SmartCities, da consultoria Urban Systems, das cidades mais seguras do Brasil. O estudo, que analisa mais de 700 municípios a partir de 70 indicadores, foi publicado no site da revista Exame.

No ano anterior, Santos ocupou a 29ª (2016) posição. Agora, no 10º lugar, com 1447 pontos, é a 5ª melhor do Estado (a líder nacional é Vinhedo-SP, com 2172).Na elaboração do ranking, são utilizados como critérios monitoramento de áreas de risco; iluminação pública; taxa de homicídios; acidentes de trânsito; despesas com segurança; além do efetivo de policiais, guardas-civis municipais e agentes de trânsito.

O secretário de Segurança de Santos, Sérgio Del Bel, analisa que a melhoria no ranking é reflexo da melhora nas condições gerais da cidade. Especificamente nos investimentos municipais em segurança, ele ressalta o aumento no número de câmeras e sua modernização nos últimos anos. Atualmente, são aproximadamente de 650 em operação entre fixas (visão de até 150m), Dome e OCR (digitais de alta resolução, que permitem reconhecer placas de veículos)- aumento de 245% em relação a 2012, quando eram 188.

De acordo com a prefeitura, também está em fase licitatória para aquisição de equipamentos e mobiliário o futuro Centro de Controle Operacional (CCO), que integrará no embasamento do Paço as imagens das câmeras com órgãos de segurança (Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Samu), trânsito (CET e EMTU) e Serviços Públicos (fiscalização e Meio Ambiente da Prefeitura e concessionárias CPFL, Comgás e Sabesp).

O aumento no efetivo e a melhoria na qualificação dos guardas municipais também é um fator citado pelo secretário, além das forças-tarefas para coibir comércio irregular e outros delitos, integradas pela prefeitura e órgãos de segurança. Ele detalhou: “Hoje contamos com cerca de 500 guardas, antes eram cerca de 350 (em 2013). Não podemos esquecer que este resultado é consequência direta do empenho das polícias Civil e Militar”.

No mês passado, a prefeitura iniciou projeto Cidade Segura, com a criação de um grupo de 30 guardas que atuam no Centro Histórico em ações integradas de prevenção e cidadania. Os resultados foram dois arrombamentos de loja evitados, três presos em flagrante, 29 pessoas abordadas e redução na região de 37% nos crimes de roubo e 27% nos furtos (comparando junho e maio).

Ranking:

2017 2016 Município Pontuação 1º 3º Vinhedo (SP) 2,172 2º 1º Ipojuca (PE) 2,138 3º 19º São Miguel Dos Campos (AL) 1,639 4º 16º Mariana (MG) 1,609 5º 13º Cabedelo (PB) 1,543 6º 2º Paulínia (SP) 1,539 7º 28º Amparo (SP) 1,515 8º 17º Nova Lima (MG) 1,489 9º – Artur Nogueira (SP) 1,466 10º 29º Santos (SP) 1,447 11º 5º Cajamar (SP) 1,441 12º – Parintins (AM) 1,433 13º 4º Araras (SP) 1,419 14º 38º Boa Vista (RR) 1,416 15º 24º Itu (SP) 1,408 16º 23º Balneário Camboriú (SC) 1,378 17º – Bom Jesus Da Lapa (BA) 1,369 18º 39º Limeira (SP) 1,353 19º 46º Vitória (ES) 1,346 20º 33º Monte Mor (SP) 1,341 21º – Corumbá (MS) 1,332 22º 36º Campos do Jordão (SP) 1,322 23º – Barreiras (BA) 1,311 24º – São Bernardo do Campo (SP 1,306 25º 48º Braço do Norte (SC) 1,304 26º – Campo Grande (MS) 1,3 27º – Ubatuba (SP) 1,284 28º – Recife (PE) 1,282 29º – Aracaju (SE) 1,281 30º 45º Jandira (SP) 1,272

Foto: Francisco Arrais/PMS