Santos Criativa Festival Geek chega ao centro histórico em julho

Festival promovido pela prefeitura reúne games, música, RPG, youtubers e outros

O 1º Santos Criativa Festival Geek acontece entre 21 e 23 de julho no centro histórico de Santos. O evento organizado pela Secretaria de Turismo comemora a cultura pop com games, música, jogos de tabuleiro, HQs, cosplay, cinema, séries de TV, RPG, youtubers e outros.

As atividades serão realizadas no Museu Pelé (Largo Marquês de Monte Alegre, s/n – Valongo) e na Casa da Frontaria Azulejada (rua do Comércio, 92, Centro). Entre as atrações está o mestre de cerimônias, o comediante de stand up Edson Jr; a Banda Marcial de Cubatão; uma intervenção geek do artista plástico Erico Bonfim e o quadrinista Felipe Folgosi. Também estão agendados torneios de Magic – The Gathering (formato suíço), Yu- Gi-Oh! (formato suíço) e Pokémon: TCG

Uma festa temática reunirá Star Wars e Star Trek, com show das bandas Gattai e Ryujin. Mais informações na página do Facebook.

Confira a programação completa

Sexta-feira (21 de julho)

Praça Mauá

11 horas: Leia Santos Especial HQ e Mangá – distribuição de gibis gratuita

Meio-dia: ativação com personagens geeks com personagens e cosplayers no Bonde Histórico

Casa da Frontaria Azulejada

21 horas – Concerto Banda Marcial de Cubatão, reunindo trilhas de filmes como Star Wars, Rocky, Jurassic Park, Superman, Batman, e de séries e animes como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco e Power Rangers.

Sábado (22 de julho)

10 horas – abertura do espaço

A partir das 14 horas – caricaturas ao vivo

11h20 às 12h20 – Ouros da casa – painel com artistas da região (palco)

Meio-dia – Encontro Star Wars + Star Trek (área externa)

12h30 às 13h30 – Show da Banda Gattai, com repertório de anime songs (palco)

13h30 às 14h30 – Workshop Como desenhar personagens de mangá (auditório da Frontaria)

14h às 15h – “Criando Histórias” – Painel com escritores e roteiristas (palco)

14h30 às 15h30 – Painel “Star Wars + Star Trek” (auditório)

15h às 15h30 – Concurso K-pop – abreviação de korean pop (palco)

15h30 às 17h – Workshop de roteiro (auditório)

16h às 17h – Editando HQs – Painel com editores (palco)

17h às 18h – Concurso cosplay (palco)

Nesse dia, acontecerão torneios de Magic – The Gathering (formato suíço), Yu- Gi-Oh! (formato suíço), Pokémon: TCG, entre outros.

Museu Pelé

11h às12h30: palestra “Capsule ECS – Desenvolvimento de jogos Mobile para Iniciantes”

13h às 14h30: Finais de Campeonato – FIFA 17

15h às 16h30: Palestra “20 anos de Resident Evil”

17h às 18h30: Finais de Campeonato – Street Fighter 5 e Injustice 2

19h às 20h: Palestra “Mulheres nos Games”

Domingo (23 de julho)

Casa da Frontaria Azulejada

11h – Futuro das HQs – painel sobre quadrinhos digitais (palco)

12h30 às 13h30 – Show da Banda Ryujin (anime songs) (palco)

13h30 às 14h30 – Workshop “Como Desenhar Super-Heróis” (auditório da Frontaria)

14h às 15h – “Desbravando a América” (painel sobre o mercado dos EUA) (palco)

15h às 16h – Workshop “Desenhos de humor” (auditório)

16h às 17h – “A Vez dos Independentes” (painel sobre HQs independentes) (palco)

17h às 17h30 – Final do concurso Cosplay (palco)

16h30 às 18h – Banda The Classics – set list com músicas de filmes e séries clássicos dos anos 60 aos 90.

Nesse dia, acontecerão torneios de Magic – The Gathering (formato suíço), Yu- Gi-Oh! (formato suíço), Pokémon: TCG, entre outros.

Museu Pelé

11h às 12h30: Painel eSports – Intact da Operation Kino (ex-Dexterity e Keyd)

13h às 16h: Finais de Campeonato – League of Legends

16h30 às 18h: Palestra MKT Digital

Foto: Diego Nogueira