Santos e Guarujá se unem em ecofaxina

Limpeza ambiental junto ao Instituto Mar Azul ocorreu na Ponta da Praia na manhã deste sábado

Em uma ação inédita, as secretarias de Meio Ambiente de Santos e de Guarujá, se uniram ao Instituto Mar Azul e realizaram neste sábado, 29, para a realização de uma ecofaxina na Ponta da Praia. A ação, desenvolvida das 9 às 12 horas, envolveu 30 pessoas e aconteceu do canal 6 até as pedras do quebra-mar.

Segundo o secretário de Meio Ambiente de Santos, Marcos Libório, a iniciativa já produziu frutos. A próxima limpeza ambiental conjunta acontecerá dia 27 de maio, no mesmo horário, com voluntários na Ponta da Praia, em Santos e Praia do Góis e Santa Cruz dos Navegantes, em Guarujá.

A tendência, informou, também é de que o trabalho evolua para coleta e classificação do material recolhido, em uma área menor e demarcada. Disse o secretário: “A identificação do microlixo é importante porque, a partir desse conhecimento, você direciona as campanhas de informação e de conscientização”.

Na ação deste sábado, segundo o instituto, foram recolhidos 7,6 kg de microlixo, sendo 424 pedaços de isopor, 335 peças de plástico e 110 canudos diversos. Todo material coletado terá o descarte correto.

Foto: Divulgação/PMS