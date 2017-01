Santos oferece passeio gratuito de escuna nesta quinta-feira

Foto: Reprodução/Internet

Marina Aguiar

Munícipes e turistas poderão conhecer o porto de Santos em passeios gratuitos, a bordo de escunas, nesta quinta-feira, 2, das 9 horas às 18h20. O embarque para o 12° Roteiro Interativo Cidade Porto será na Ponte Edgard Perdigão, na Ponta da Praia. Interessados devem chegar com 30 minutos de antecedência para retirar o ingresso.

A atividade – que celebra o aniversário da Cidade de Santos (26 de janeiro), o Dia do Trabalhador Portuário (28 de janeiro) e o aniversário do Porto de Santos (2 de fevereiro) – é promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Assuntos Portuários, Indústria e Comércio e conta com guias da Secretaria de Turismo. O patrocínio é da Marimex – Inteligência Portuária em Logística Integrada e da Praticagem de Santos.

Durante o passeio, será possível avistar variadas instalações portuárias, como os terminais de passageiros, de containers, de celulose e os de granéis sólidos e líquidos, além do Cais da Marinha e outros postos de referência.

O público embarcará nas escunas Tamburutaca (para 90 pessoas), Genesis (150), Mestre dos Mares (190) e Lady Linda (110). A previsão é de 2,7 mil passageiros durante todo o dia.