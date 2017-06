Evento reúne 500 pessoas em defesa de ambientes marinhos em Santos

O Santos pelo Oceano contou com circuitos de natação, canoagem, stand up, polo aquático e vela

Cerca de 500 pessoas participaram, na manhã de domingo, 4, de um ato em prol da preservação de ambientes marinhos. O Santos pelo Oceano contou com um circuito de natação, canoagem, stand up, polo aquático e vela. Todas as atividades aconteceram no mar, demarcadas por boias, entre o Aquário e o canal 5.

Integrando a 1ª Semana do Oceano Atlântico, organizada pela prefeitura de Santos, e a 6ª Semana Metropolitana da Mata Atlântica, o evento também reuniu alunos de Pedagogia e de Ciências Biológicas da Universidade Paulista (Unip), além de representantes da Prefeitura, entidades do terceiro setor e população em geral.

“Trata-se de uma mobilização para a conscientização, por menos lixo jogado nos mares, pois 50% dos animais atendidos no Aquário foram vítimas de ingestão de plásticos. O ser humano tem sido o pior predador. É preciso preservar mais”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Marcos Libório.

Abertura oficial – As semanas do Oceano Atlântico e Metropolitana da Mata Atlântica tiveram abertura oficial nesta segunda-feira, 5, às 9 horas, com reunião especial do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema), no auditório da Universidade Paulista – Unip (avenida Rangel Pestana, 147, Vila Mathias).

No mesmo local, a partir de terça-feira, 6, também ocorrerão diversas palestras com inscrições no local, começando às 14 horas. Os temas serão: Mata Atlântica; Meio Ambiente Urbano; e Ambiente Marinho. A programação completa está no site: www.santos.sp.gov.br/semanadomeioambiente.www.santos.sp.gov.br/semanadomeioambiente.

Foto: Ronaldo Andrade