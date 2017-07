Santos promove casamento comunitário em 27 de setembro

Casais devem procurar Cras ou Comulher, em Santos, até esta sexta-feira, 14, para se inscrever

Termina nesta sexta-feira, 14, o prazo para se inscrever no casamento comunitário deste ano. O interessado deve ir a um dos sete Centros de Referência de Assistência Social (Cras) ou a Coordenadoria de Políticas para a Mulher (Comulher), em Santos. O atendimento é das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Os casais devem ter renda de até dois salários mínimos (R$ 1.874,00) e precisam apresentar RG, CPF, comprovante de residência em Santos e certidão de nascimento atualizada (expedida há pelo menos seis meses). A cerimônia civil e a festa são gratuitos.

No caso de um dos parceiros ser divorciado, é preciso levar a certidão de casamento atualizada com o divórcio averbado. Havendo filhos em comum deve ser apresentada a certidão de nascimento. De 2013 a 2016, 286 casais formalizaram a união por meio do casamento comunitário.

Os inscritos participarão, obrigatoriamente, de curso preparatório em 16 de setembro. A cerimônia organizada pela Secretaria de Relações Institucionais e Cidadania está marcada para 27 de setembro nos cartórios. No mesmo dia, às 18 horas, começa a festa no Clube de Regatas Vasco da Gama, na avenida Saldanha da Gama, 33/35, Ponta da Praia, Santos.

Locais para inscrição:

– Cras Centro (Rua Sete de Setembro, 45)

– Cras Morro Nova Cintra (Av. Santista, 655)

– Cras Morro São Bento (Av. Nossa Senhora da Assunção s/nº)

– Cras Alemoa (Marginal Anchieta, 218)

– Cras Bom Retiro (Av. Nossa Senhora de Fátima, 517 – altos)

– Cras Rádio Clube (Av. Brigadeiro Faria Lima s/nº)

– Cras Zona da Orla/Intermediária (Praça Visconde de Ouro Preto,12)

– Comulher: Rua XV de Novembro, 183, 2º andar, Centro

Foto: Reprodução/Internet