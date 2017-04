Santos recebe a 27ª Fitness Brasil Internacional

Evento, que será realizado até segunda-feira, conta com atrações interativas e copa de fisioculturismo

Tradicional no segmento, a 27ª Fitness Brasil Internacional inicia neste sábado, 29, no Mendes Convention Center, em Santos. O evento, que segue até o feriado de 1º de maio, tem como intuito reunir profissionais de educação física, nutricionistas, fabricantes de produtos e equipamentos, além de consumidores finais.

As principais novidades do setor são apresentadas por mais de 70 expositores e pelo congresso, que contará com os principais nomes do mundo fitness, como Fábio Saba, Cris Parente, Artur Monteiro, Cida Conte, Patrícia Totaro, entre outros. A programação conta com um total de 100 palestrantes e 81 cursos. Ainda, consultores renomados prestarão atendimento gratuito a proprietários e gestores de academias na Praça Gestão.

Neste ano, o evento traz atrações interativas, como a Arena Funcional, espaço com novidades em equipamentos e tendências do treinamento funcional, e o Box RAE, com apresentações e aulas de Cross Fit.

A Fitness Brasil Internacional conta também com a Copa IFBB Fitness Brasil de Fisiculturismo, com a participação de 150 atletas de elite, e uma arena exclusiva de MMA, com treinamentos, demonstrações e um torneio amador com mais de 80 lutadores, organizado pela CNMMA (Confederação Nacional de MMA).

Outro espaço é a Estação Vida, com aulas grátis em modalidades como Zumba, Zumba Step, Strong by Zumba, XCO-Flexi Fusion, X-Bands e programas de treinamento funcional. A apresentadora Dani Bolina e o lutador do UFC Thomas Almeida o Thominhas confirmaram presença para o aulão aberto.

O tradicional evento fitness é realizado no Mendes Convention Center, instalado na avenida General Francisco Glicério 206. A feira funciona das 10 às 21 horas no sábado e no domingo e das 10 às 18 horas na segunda-feira. Os ingressos curtam R$ 20 para um dia de evento e R$ 35 para os três dias. Meia entrada: estudantes, 3ª idade e profissionais inscritos no CREF, CREFITO e CRN. Mediante apresentação de documento comprobatório.

Foto: Divulgação