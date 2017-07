Santos recebe musical Beatles Para Crianças

O show reúne canções dos Beatles apresentadas de forma lúdica e divertida

O espetáculo musical Beatles Para Crianças chega a Santos para encantar crianças e adultos, em apresentação a ser realizada no domingo, 16, a partir das 16 horas, no teatro Brás Cubas, em Santos. O grupo, composto por Fabio Freire, Eduardo Ludi Puperi, Humberto Zigler, Johnny Frateschi e Gabriel Manetti, interpreta canções do quinteto de Liverpool, e utiliza recursos em vídeos para ajudar na interação com os pequenos da plateia.

O show tem início com a projeção de um desenho animado sobre as fases dos Beatles, e então, a banda entra em cena, convidando as crianças para curtirem o seu primeiro show de rock. Cheia de brincadeiras, a apresentação reúne histórias divertidas que ilustram as letras e temas das músicas. O grupo chama a garotada para subir ao palco e tocar Blackbird com os mais de 70 instrumentos musicais e objetos sonoros. Já os adultos podem soltar a voz em Twist and Shout. Ao final, são entregues certificados de ‘Primeiro Show de Rock da vida’.

Os ingressos custam de R$ 30 a R$ 60 e podem ser adquiridos pelo site http://compreingressos.com/ ou na bilheteria do teatro Brás Cubas, na avenida Senador Pinheiro Machado, 48, Vila Mathias.

Foto: Andreia Machado

