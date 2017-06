Interessados devem procurar o Centro Público de Emprego e Trabalho, na rua Amador Bueno, em Santos

O Centro Público de Emprego e Trabalho de Santos divulgou nesta quinta-feira, 1º, diversas vagas de emprego. As vagas são preenchidas de acordo com os requisitos exigidos pelo contratante, e os encaminhamentos são realizados de acordo com os perfis e níveis de escolaridade dos candidatos.

Os interessados devem comparecer à rua Amador Bueno, 249 – Centro – Santos. Telefone (13) 3223-9945. Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas.

Confira as vagas: