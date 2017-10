Santos realiza workshops e palestras para empresários

A programação é gratuita e contará com palestras de representantes do Desenvolve SP, Investe SP, Sebrae, BNDS e Banco do Povo

Em comemoração à Semana do Empreendedor, que ocorre entre os dias 2 e 7 de outubro, a prefeitura de Santos promoverá uma programação voltada para negócios, vendas e marketing. Serão dois dias de eventos gratuitos.

A programação começa na quarta-feira, 4, com o workshop Uma solução para cada fase do seu negócio, no auditório do Espaço do Empreendedor, localizado na rua General Câmara, 30, no Centro Histórico. Durante o workshop, entre9 e 11h30, haverá palestras com representantes do Desenvolve SP, Investe SP, Sebrae, BNDS e Banco do Povo.

A partir das 13 horas, haverá consultoria individual, que dará oportunidade para o empresário conhecer o crédito digital, uma modalidade de financiamento de capital de giro para empresas contribuintes de ICMS, com aprovação em até 48 horas, e outras opções de financiamento com taxas a partir de 0% ao mês e até 10 anos para pagar. Mais informações pelo telefone (13) 3201 5037 ou pelo email dempre@santos.sp.gov.br.

Já na quinta-feira, 5, das 9 às 13 horas, o Sindicado do Comércio Varejista de Santos e o Sebrae realizarão a oficina Sei Vender, com foco em orientar sobre os processos de venda e marketing. O laboratório é direcionado a microempreendedores individuais e acontecerá na avenida Ana Costa, 25, na Vila Mathias.

No mesmo local, entre 14h30 e 16h30, será a vez da palestra Como vender mais e melhor no Natal, para micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais. Informações e inscrições pelo telefone (13) 3208 0010 ou 08005700800.

Foto: Freepik