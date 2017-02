São Sebastião abre vagas para contratação de 200 estagiários

Prefeitura reduziu valor do convênio, mas manteve o número de vagas para estágios

A prefeitura de São Sebastião vai renovar o convênio com o CIEE – Centro de Integração Empresa Escola -, o que possibilitará, em março, a contratação de cerca de 200 estudantes para atuarem como estagiários nos vários setores do serviço público municipal. Os estagiários que participaram do último processo seletivo, ainda em vigor, serão convocados para reassumir os seus postos. A nova seleção dos estagiários acontecerá ainda em fevereiro.

Nesta renovação, o município fez nova negociação com o CIEE e reduziu o custo do convênio em R$ 43.200,00, para a contração do mesmo número de estagiários de anos anteriores. Desta vez, a prefeitura deseja ampliar o leque do convênio com a entidade, incluindo também cursos de capacitação para funcionários, a ser ministrados pelo CIEE.

A data para o processo seletivo será amplamente divulgada quando for definida. De acordo com o site da instituição, “o maior objetivo do CIEE, com mais de 50 anos de existência, é encontrar, para os estudantes de nível médio, técnico e superior, oportunidades de estágio ou aprendizado que os auxiliem a colocar em prática tudo o que aprenderam na teoria”.

