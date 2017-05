São Sebastião adquire novo aparelho de esterilização autoclave

Na última semana, o Hospital de Clínicas de São Sebastião (HCSS) recebeu um novo aparelho de esterilização autoclave, comprado com verba do tesouro municipal.

Segundo o coordenador de suprimentos do hospital, Alfredo Simões, este é um equipamento fundamental usado para a esterilização de instrumentos e equipamentos cirúrgicos. “Este aparelho irá substituir outras duas autoclaves antigas que temos, mas que estão sempre necessitando de muita manutenção, prejudicando assim o andamento dos trabalhos e cirurgias”.

Simões disse que o aparelho passará a ser usado pelas equipes logo após adequação da sala acolhedora, que já se encontra em fase de finalização. Além da autoclave, chegaram, também, uma termodesinfectora, destinada à limpeza automática, desinfecção com água quente e sistema de secagem; e uma lavadora ultrassônica para limpeza de materiais hospitalares, automatizando o processo de limpeza de instrumentais cirúrgicos convencionais ou instrumentais canulados.

O Hospital de Clínicas passa por constantes melhorias. A recepção do pronto-socorro central passou por reformas, pinturas, e, agora, conta com um monitor que informa aos pacientes o quadro de plantonistas do dia, incluindo os especialistas. A partir do dia 1 de junho, além das triagens já realizadas na unidade, para agilizar o atendimento aos pacientes mais graves, será implantado no pronto-socorro uma classificação de risco para reduzir ainda mais o tempo de espera.

Outra providência a ser tomada é a implantação do plantão odontológico 24 horas, inclusive, aos finais de semana, no pronto-socorro; cursos de capacitação aos funcionários com foco na humanização e acolhimento junto ao munícipe, entre outros.

