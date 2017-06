São Sebastião consegue manter equilíbrio nas contas

São Sebastião não tem folga orçamentária, mas consegue cumprir com obrigações financeiras

São Sebastião também realizou audiência pública para apresentar seus dados de gestão fiscal. Em situação bem menos confortável do que a da vizinha Ilhabela, os gestores sebastianenses celebram o fato de a administração ter conseguido cumprir com suas obrigações fiscais.

Além de pagar em dia todas as suas despesas, o relatório aponta também o equilíbrio da receita pública no período. Do orçamento de R$ 649.564.096,56, previsto para este ano, incluindo os repasses para o Faps, Câmara Municipal e as Fundações de Saúde e Cultura, os números mostram que já foram realizados de janeiro a abril um montante de R$ 266.704.451,94. Das receitas realizadas no período, destacam-se as Tributárias e as Receitas de Transferências Correntes, com participação percentual de 54% e 34%, respectivamente, no total arrecadado no período.

Os gastos com a folha de pagamento dos servidores continuam sendo a principal despesa da prefeitura, totalizando de R$ 255.759.845,50. Isso significa 43,69% do orçamento, uma porcentagem abaixo do limite legal que é de 54%. Não foi computado nesta apresentação o reajuste dos servidores que ocorreu em maio e que deve elevar a despesas com pessoal para algo em torno de 48% do orçamento até o final do ano.

São Sebastião

Da redação

Foto: Celso Moraes