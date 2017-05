São Sebastião realiza a Semana do Bebê em todas as regiões

Projeto é uma parceria do município com o governo do estado

A prefeitura de São Sebastião, em parceria com o governo do estado de São Paulo e com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, realizará uma semana voltada para a mobilização da sociedade a fim de garantir o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento de crianças até os seis anos de idade. A agenda, que faz parte do compromisso com o SP Pela Primeiríssima Infância, disponibilizará uma série de atividades, da costa norte à costa sul, programadas para a Semana do Bebê, entre os dias 13 e 21 de maio.

A abertura oficial do evento acontece no dia 13, às 18h, no Teatro Municipal, e conta com uma palestra da enfermeira, doutora em saúde pública e consultora da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Anna Chiesa. Nesse dia, haverá também a apresentação musical Música de Primeiríssima, com o Projeto SomoS.

De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesau), as atividades serão realizadas em núcleos nas costas norte e sul, e também na região central. Paralela a estas atividades, cada serviço, como as creches, os agentes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e os Centros de Referência de Assistência Social (CRASs) estão se organizando para realizar atividades com foco na primeiríssima infância durante a semana. Entre as atividades propostas está a roda de conversa com pais, nas creches e nas salas de espera, nos diferentes equipamentos.

Haverá ainda a exibição do filme O Começo da Vida, em grupos dentro das unidades, e a exibição de “pílulas” e vídeos nas salas de espera. Propõe-se, ainda, oficinas que estimulem vínculos entre pais e crianças, e campanha de coleta de vidro para ordenha de leite materno para o Banco de Leite, em parceria com o Centro de Incentivo ao Aleitamento Materno (Ciama).

A maternidade, localizada nas dependências do Hospital de Clínicas de São Sebastião (HCSS), também participará com a oficina de shantala, no alojamento conjunto, e a construção do Mural do Vínculo, estimulando desde o nascimento a ligação entre o bebê e a família.

São Sebastião

Da redação

Foto: Divulgação