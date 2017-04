Saque do FGTS inativo gera filas nas agências da Caixa

A liberação estava prevista para segunda-feira, mas foi antecipada e gerou filas na agência de Bertioga

O segundo lote de pagamentos das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) movimentou as agências da Caixa Econômica Federal no sábado, 8. A liberação do pagamento para os trabalhadores nascidos em março, abril e maio estava prevista para a próxima segunda-feira, 10, mas o governo antecipou a data e muita gente aproveitou para sacar o recurso no início do fim de semana.

Na Baixada Santista, 13 agências abriram no sábado. Em Bertioga, a agência do Centro (avenida Anchieta, 715).

Em todo o País, 7,7 milhões de trabalhadores têm R$ 11,2 bilhões a receber em contas inativas. Desse universo de brasileiros, 2,3 milhões receberão automaticamente o dinheiro em conta corrente ou poupança por já terem relacionamento bancário com a caixa. Esse grupo receberá crédito de R$ 2,9 bilhões neste sábado.

Foto: JCN