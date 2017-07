Ministério da Saúde aumenta teto SUS para a Baixada Santista

O repasse mensal da União será ampliado em mais R$ 120 milhões/ano para a região. Frota do Samu também será renovada.

A Saúde na Baixada Santista será reforçada com um repasse adicional de 50% no teto SUS pela União, que possibilitará a ampliação dos atendimentos à população. Atualmente, a região recebe R$ 20 milhões/mês e, terá acrescido R$ 10 milhões a esse repasse assim que forem definidos os serviços de saúde a receber o aporte. A medida atende a um pedido do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista (Condesb).

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou o aumento em reunião com uma comitiva de prefeitos, vereadores e deputados da Baixada Santista, na noite de quarta-feira, 12. A informação do acréscimo ocorreu após encontro do grupo com o presidente Michel Temer, realizado à tarde, no mesmo dia.

O adicional a ser liberado, detalhou Ricardo Barros, representa um limite de recursos para credenciamento de serviços, o que possibilita a ampliação, no caso, do teto de Média e Alta Complexidade (MAC). O recurso beneficia serviços como leitos, oncologia, rede cegonha, rede de atenção psicossocial, saúde mental e demais serviços e ações de média e alta complexidade.

O prefeito de Praia Grande e presidente do Condesb, Alberto Mourão, comentou que, neste enquadramento, poderiam ser credenciados os leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para Bertioga. Ele explicou: “Tem que ver com Bertioga a questão que são R$ 3 milhões de aporte extra para a cidade, hoje tem R$ 2,4 milhões mensais, no mínimo tem que dobrar esse aporte para Bertioga. Teremos que discutir internamente, mas viabilizar isso, eu acredito até que ampliar um pouco mais para ser uma referência e equacionar os leitos dessa região”.

Ainda, para o presidente do Condesb, é necessário definir as principais demandas, sendo ideal que o atendimento dos hospitais desafogue as unidades de referência que, atualmente, encontram-se sobrecarregadas. Ele destacou a importância de priorizar os serviços de cardiologia e oncologia, além dos leitos de UTI.

Comitiva

A audiência com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, foi intermediada por deputados federais que representam a Região Metropolitana, que também participaram do encontro. O deputado federal João Paulo Tavares Papa (PSDB-SP) comentou a conquista. “É um recurso que será muito bem vindo neste momento em que nós temos hospitais importantes, maternidades importantes da Baixada Santista fechados por falta de recursos. Agora vai caber à região metropolitana como um todo organizar a distribuição desses R$ 120 milhões por ano”. Ele destacou que a partir deste momento, será necessário que os nove prefeitos organizem a Saúde das cidades com hierarquia e, sobretudo, evitando a sobreposição de serviços para otimizar os novos recursos.

O deputado federal Marcelo Squassoni (PRB-SP) destacou a importância da união dos municípios para a liberação desse aporte adicional. Disse ele: “É uma substancial vitória da Baixada Santista, que mostra com clareza a importância de se eleger representantes da região. Foi um esforço suprapartidário de lideranças legitimamente eleitas pelo povo, que, unidas, se fizeram ouvir”.

A ação conjunta dos municípios também foi elogiada pelo ministro Ricardo Barros em sua apresentação. Ele afirmou: “Este é um comportamento que não se vê em todo o Brasil, e algo que desejo colocar em prática: a efetiva implantação de políticas regionalizadas para a saúde. Vejo como o caminho para solucionarmos as maiores demandas existentes no país”.

O prefeito Alberto Mourão explicou que o valor ficará disponível à região a partir dos credenciamentos e totalmente vinculado aos credenciamentos dos municípios. “Podemos ter algumas coisas que em 60 dias começarão a receber recursos”.

Comprovação

Antes que o aporte seja liberado, é preciso que as prefeituras, além de se organizarem com relação às propostas, também comprovem a alta demanda que justifique a crise na Saúde da região e, consequentemente, o aumento do repasse.

Conforme explicou o ministro da Saúde, Ricardo Barros, à comitiva, a análise dos técnicos do ministério a crise relatada pelos prefeitos não consta nas planilhas. Disse ele no encontro: “Vocês vão ter que conseguir provar que estão produzindo mais do que recebem e aí nós fazemos uma portaria de aumento de teto”. O ministro informou que, sem essa comprovação, não há sequer como justificar o aumento ao Tribunal de Contas.

O presidente do Condesb, Alberto Mourão, explicou quea região atuará, o mais rápido possível, para comprovar os dados. “É um descompasso entre as informações de produtividade nossa e as informações de produtividade do DataSus. Nós vamos pedir uma análise em todas as prefeituras para confrontar – pegar seis meses de procedimento, para ver o que está acontecendo nessas informações para o ministério”.

Além do aumento no teto MAC, o ministro da Saúde também anunciou à região a renovação, com recursos da União, de veículos da frota do SAMU. As 12 novas ambulâncias substituirão aquelas que possuem mais de cinco anos de uso. Também foram anunciadas para a Baixada duas novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), para Santos e Guarujá.

Integraram a comitiva da Baixada Santista os deputados federais João Paulo Tavares Papa (PSDB), Marcelo Squassoni(PRB) e Beto Mansur (PRB); os prefeitos VálterSuman (Guarujá), Paulo Alexandre Barbosa (Santos), Pedro Gouvêa (São Vicente), Luiz Maurício (Peruíbe), Caio Matheus (Bertioga); os vice-prefeitos Pedro de Sá (Cubatão), Marcio Cabeça (Mongaguá), Tiago Cervantes (Itanhaém);os deputados estaduais Cássio Navarro (PMDB) e Caio França (PSB). Também compareceram os presidentes das Câmaras Municipais de Santos, Adilson Junior (PTB); de Praia Grande, Cadu Barbosa (PTB); de Bertioga, Ney Lyra (PSDB); e secretários municipais de Saúde.

Mayumi Kitamura

Foto: Douglas Luan/Deputado Papa

