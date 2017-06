Saúde de Cubatão poderá contar com serviços de alta complexidade

Tratamento em câmera hiperbárica, serviço de hemodiálise e terapia de ponta para pacientes de oncologia, estão entre os recursos médicos que devem ser disponibilizados em nova unidade de saúde

O prefeito Ademário Oliveira encaminhou à Câmara, na tarde de quarta-feira, 28, projeto de lei que autoriza o Executivo a dar nova destinação ao imóvel o qual sedia o Teatro Municipal (em obras há cerca de três décadas),na esquina das avenidas Henry Borden e 9 de Abril, e a celebrar contrato de concessão com entidade sem fins lucrativos para a prestação de serviços na área da saúde. A ideia é destinar a área para a construção de um complexo hospitalar, no qual serão disponibilizados os serviços de tratamento em câmera hiperbárica, hemodiálise e terapia de ponta para pacientes de oncologia.



O projeto revoga a lei 3.793, de 17 de novembro de 2005, que concedia, a título oneroso e mediante chamamento público, o uso do prédio do teatro para que entidades privadas o explorassem para atividades artísticas e culturais.

Segundo os argumentos apresentados no projeto, os serviços implantados no anexo, localizado na esquina das avenidas Nove de Abril e Henry Borden, proporcionarão um tratamento mais digno e humano aos munícipes, que hoje são obrigados a se deslocar para outras cidades. Os equipamentos necessários devem ser adquiridos com recursos provenientes de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

A secretária de Saúde Sandra Furquim defende a viabilidade do anexo, principalmente, por sua proximidade com o Hospital Municipal Dr. Luiz Camargo da Fonseca e Silva e o pronto-socorro central. Ela estimou o prazo de 36 meses para a implantação do espaço adaptado, após a aprovação pela Câmara e a celebração de contrato de concessão de direito real de uso com entidade de direito privado, mediante concorrência.

Mais projetos

O prefeito também encaminhou ao Legislativo dois projetos de lei que regulamentam a gestão, o funcionamento e o financiamento do pronto-socorro municipal Guiomar Ferreira Roebbelen e autorizam o Executivo a celebrar contrato de concessão do Hospital Municipal Luis Camargo da Fonseca e Silva com entidade privada, sem fins lucrativos, mediante concorrência.

De acordo com o projeto que trata do hospital, foi fixado o prazo de concessão de 15 anos, a partir da assinatura do contrato. No documento, a administração municipal justifica a impossibilidade de realização da gestão direta em vista dos entraves para a contratação de bens e serviços, além dos limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso impossibilita a realização de concurso público para provimento de cargos técnicos e a aquisição de insumos essenciais para os serviços.

O documento enumera os benefícios decorrentes da concessão, tais como a contratação de serviços do SUS, a qualificação técnica em administração hospitalar, a regulação de vagas pela Secretaria Municipal, a gestão integrada e eficiente, com o remanejamento dos recursos próprios que eram utilizados para amortizar o déficit da tabela SUS, para a rede pública de saúde, e o fomento da parceria com a futura Faculdade de Medicina. Dessa forma, espera-se que o estabelecimento venha a se tornar um hospital de referência, tanto para o trabalhador da iniciativa privada, quanto para o servidor público.

Já o projeto que engloba a gestão do pronto-socorro central revoga o parágrafo único do artigo 1º da lei 3.777, de 2016, que limitava a transferência de gestão exclusivamente para o atendimento de profissional médico. De acordo com o projeto, essa alteração é imprescindível “diante da necessidade de se adequar a rede de urgência e emergência do projeto de reabertura do hospital, o qual não terá pronto atendimento”.Com a alteração, segundo o documento, será possível implantar serviços de diagnóstico para os munícipes que forem atendidos no PS central, inclusive, nas áreas de ortopedia e traumatologia.

Atualmente, três instituições já se habilitaram a participar da licitação pública, para escolha daquela que administrará o hospital municipal, a partir de sua reabertura, em setembro, conforme prevê o cronograma fixado pela prefeitura. São elas: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH); Fundação São Francisco Xavier; e Sociedade Beneficente Caminho de Damasco.

O cronograma de reabertura do hospital, fechado desde junho de 2016, prevê que, ainda este mês, seja lançado o edital de concorrência para escolha da entidade administradora. Em julho, deve haver a divulgação do resultado da concorrência e, em agosto, deve ser assinado e publicado o contrato, habilitando a entidade vencedora a reiniciar as atividades do hospital já no mês seguinte.

A escolha da nova gestora do hospital será feita utilizando-se o mecanismo das Parcerias Público-Privadas (PPP), com a diferença de que a parceria com a prefeitura exige que a organização contratada não tenha finalidades lucrativas e conte com habilitação técnica para administração hospitalar.

Isso lhe permitirá prestar serviços ao SUS e realizar toda e qualquer atividade implantada no hospital, como exploração econômica do estacionamento, cantina/restaurante, publicidade, atendimento a convênios e particulares. O hospital público será alvo de filantropia de modo semelhante ao funcionamento das Santas Casas.

