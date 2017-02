Sebrae leva empreendedores ao maior evento do setor

Foto: Divulgação

Região

Os empresários da Baixada Santista podem participar da Feira do Empreendedor, na capital, por meio das chamadas missões, organizadas pelo Escritório Regional do Sebrae-SP. As caravanas, reservadas a empreendedores, levarão em sete ônibus um total de 280 visitantes ao evento. A Feira do Empreendedor é realizada de 18 a 21 de fevereiro, no Anhembi, com entrada gratuita.

O investimento é de R$ 10 por participante. O Sebrae informou que os dois ônibus de Santos já estão lotados, entretanto há vagas para os ônibus que partem de São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Itanhaém, Bertioga. Os interessados podem se inscrever no Escritório Regional do Sebrae-SP, localizado na Av. Washington Luiz, 176 – Vila Mathias – Santos – Tel.: (13) 3208-0010 ou ainda nos postos do SEBRAE Aqui Praia Grande, Itanhaém ou Bertioga.

Neste ano, o evento será temático e será baseado no na construção de uma “Cidade Empreendedora”. O tema foi definido pelo sucesso das lojas modelo, que atenderam em capacidade máxima durante todo o período da edição anterior.

No evento será possível conhecer de perto o funcionamento de um estabelecimento sob altos padrões de qualidade, definidos pelos temas: oficina mecânica, salão de beleza, comércio eletrônico, restaurante, minimercado, papelaria e loja virtual da moda.

A estrutura e formatação dos espaços foram planejadas para lembrar a rotina de uma cidade. Haverá, por exemplo, um centro comercial, composto pelos 446 estandes de expositores e patrocinadores; o estande de atendimento será chamado de Escritório Sebrae-SP e a sinalização da Feira dará aspecto de placas de rua, postes e faixas.

Além das lojas modelo, a Feira terá espaços como a Vila de Crédito, o Cine Sebrae, a Clínica, entre outros. Os visitantes poderão participar de palestras e consultorias abrangendo temas como marketing, finanças, tendências, inovação, exportação, etc. A Feira é uma oportunidade de negócios, conhecimento e informação para os participantes.

Detalhes da Feira do Empreendedor podem ser conhecidos no site feiradoempreendedor.sebraesp.com.br.

Serviço

Bertioga

Visita a Feira no dia 21/02, saída às 9h do Espaço Cidadão-Centro (avenida Anchieta, 392, Centro). Inscrições podem ser feitas no SEBRAE Aqui Bertioga, localizada no interior do Espaço Cidadão-Centro. Tel.: (13) 3319-9700

Guarujá

Visita a Feira no dia 20/02, saída às 9h ao lado da Igreja Matriz de Guarujá – Rua Ettore Rangoni, s/nº – Centro

Inscrições na Associação Comercial de Guarujá – Rua Buenos Aires, 148 – Vila Maia – Tel.: (13) 3344-4000

São Vicente

Visita a Feira no dia 21/02, saída às 9h da Associação Comercial de São Vicente – Rua Jacob Emmerich, 1238, Parque Bitaru

Inscrições na Associação Comercial de São Vicente – Rua Jacob Emmerich, 1238, Parque Bitaru – Tel.: (13) 3569-2910

Praia Grande

Visita a Feira no dia 20/02, saída às 9h da Associação Comercial de Praia Grande – Rua Espírito Santo, 782, Boqueirão

Inscrições no SEBRAE Aqui Praia Grande, Avenida Ayrton Senna da Silva, 1511 – anexo ao Poupatempo Praia Grande – Litoral Plaza Shopping – Tel.: (13) 3496-5349

Itanhaém

Visita a Feira no dia 21/02, saída às 9h da Associação Comercial de Itanhaém – Avenida Presidente Vargas, 757 – Centro

Inscrições no SEBRAE Aqui Itanhaém, Avenida Washington Luiz, 75, sala 60 ou 62 – Tel.: (13) 3421-1600 ramal 1257 ou 1360 e na Associação Comercial de Itanhaém – Avenida Presidente Vargas, 757 – Centro – Tel.: (13) 3426-2000