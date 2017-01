Sebrae Móvel atende na Praça 14 Bis até quinta-feira

Foto: Divulgação/PMG

Guarujá

Micro e pequenos empreendedores de Guarujá podem tirar dúvidas sobre seus negócios no escritório móvel do Sebrae, que atende na Praça 14 Bis, em Vicente de Carvalho, até quinta-feira, 19. No local é prestado um serviço de consultoria gratuito e especializado com orientações sobre administração, marketing, planejamento de negócios, finanças, entre outros temas pertinentes à rotina da prática comercial.

O serviço é voltado também aos prestadores de serviço que desejam formalizar suas atividades por meio do programa Micro Empreendedor Individual (MEI). A categoria é voltada àqueles que trabalham por conta própria e desejam formalizar seu negócio com menos burocracia, baixíssimo custo e, principalmente, obter direitos comuns a todos os trabalhadores, como cobertura da Previdência Social, auxílio doença, auxílio maternidade, entre outros.

A ação é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Portuário, em parceria com o Sebrae.