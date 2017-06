Secretaria de Saúde discute construção de plano municipal contra sífilis

A previsão é de que as atividades de combate à sífilis já comecem a ser colocadas em prática no próximo mês

Em dois anos, o número de casos de sífilis registrados na cidade teve crescimento de cerca de 40%, segundo a diretora de Vigilância à Saúde Michelle Luis Santos.A estatística motivou os técnicos da Secretaria de Saúde de Bertioga e do Departamento Regional de Saúde (DRS4)a reunirem-se, na sexta-feira, 9, para discutir a construção de um Plano Municipal de Combate à doença, que consiste em elaborar diversas ações de prevenção. Após a criação, o plano será encaminhado ao DRS4, para integrar o plano regional.

“Nós pretendemos fazer palestras nas escolas estaduais, realizadas pelo CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento), além de recapacitar todos os nossos profissionais da rede básica, para combater melhor a sífilis no município”, anuncia a diretora. O teste rápido, antes feito somente no hospital e CTA,também passará a ser realizado em todas as Unidades Básicas de Saúde. De acordo com Michelle, a previsão é de que as atividades já comecem a ser colocadas em prática no próximo mês.

Embora o município já faça ações de prevenção, dez casos de sífilis adquirida foram notificados somente neste ano. Dentre eles, dois de gestantes – uma das mulheres perdeu o bebê, com 37 semanas, em decorrência da doença. Michelle afirma que a procura por prevenção é baixa, o que também influencia no aumento deste índice. “Muita gente não esta fazendo o devido tratamento, não se deixam ser diagnosticados e isso vem impactando inclusive na mortalidade materno-infantil do nosso município”, conta.

A sífilis congênita, transmitida de mãe para filho, pode causar aborto, além de cegueira, surdez, deficiência mental e malformação no feto. Com diagnóstico e o tratamento adequado do parceiro e da gestante, durante o pré-natal, é possível eliminar a sífilis congênita no feto. “Às vezes a mãe é diagnosticada com sífilis no momento do parto; isso é muito grave e tem aumentado regionalmente. A região metropolitana da Baixada Santista é a segunda do estado com o maior índice de sífilis atualmente”, informou a diretora.No município, a incidência da doença é maior entre pessoas de 20 a 29 anos e também em idosos a partir de 65 anos.

A principal maneira de contágio da infecção, decorrente da bactéria Treponema Pallidum, é por sexo desprotegido e também de mãe para filho, e tem quatro fases. A sífilis primária se manifesta com uma ferida na região da genitália, entre quatro e oito semanas após a contaminação,e desaparece sozinha. Na secundária, aparecem manchas no corpo, principalmente na palma das mãos e plantas dos pés, no período entre seis semanas e seis meses. A doença torna-se assintomática na fase latente e a duração é variável, podendo permanecer assim por menos ou mais de um ano. Já a sífilis terciária, surge de dois a 40 anos depois do início da infecção, e costuma apresentar lesões ósseas, cardiovasculares, neurológicas, podendo levar à morte.

Foto: Marcos Pertinhes