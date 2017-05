Segunda etapa da Copa Desafio Rural de MTB acontece em Nazaré Paulista

Copa de Mountain Bike acontece no dia 4 de junho, com três categorias

Nazaré Paulista sediará a segunda etapa da Copa Desafio Rural de Mountain Bike (MTB), que será realizada no dia 4 de junho. O atleta olímpico Edivando de Souza Cruz, da equipe First de MTB, é padrinho da competição e participará da prova.

A primeira etapa, realizada em Guararema, reuniu 450 atletas e contou com trajetos de single track, subidas e descidas técnicas e trechos de velocidade.

A competição atrai atletas de elite, iniciantes e intermediários, que podem optar em pedalar nas categorias Pro (64km), Sport (45km) e Light (22km). Cada categoria tem sub-categorias por idade, feminino e masculino, duplas e também para ciclistas portadores de necessidades especiais, que são isentos do valor da inscrição. Os cinco primeiros colocados de cada sub-categoria receberão troféus.

Todos os ciclistas inscritos recebem um kit com camiseta, placa de identificação, chip de cronometragem, brindes, kit alimentação e medalha de participação. O valor da inscrição é de R$ 150 até 26/05 e R$ 160 até 03/06. O evento aceita inscrições no dia da prova pelo valor de R$ 190,00. Mais informações no site www.desafiorural.com.

Foto: Divulgação