Semana Senac de Leitura começa na segunda-feira

Em Bertioga, evento contará com exposição, exibição de filme, encontro de cosplay, feira de troca de livros, entre outros

O Senac Bertioga recebe, de 24 a 29 de abril, a programação da Semana Senac de Leitura, evento em rede que percorre diversas unidades no estado de São Paulo, com o objetivo de favorecer o acesso à cultura e incentivar o hábito da leitura. A literatura fantástica e HQs são o tema da edição deste ano, que, a partir de uma ampla oferta de atividades gratuitas, promete estimular a criatividade, a leitura e a troca de experiências entre os participantes.

Em Bertioga, o evento contará com exposição, exibição de filme, encontro de cosplay, entre outras atividades, como explica Mariangela de Paula Albertino, gerente do Senac Bertioga: “A educação, aliada à cultura, favorece a formação dos indivíduos. Nosso papel é contribuir para esse desenvolvimento, além de capacitar profissionalmente, por isso, promovemos eventos que colaborem com esse processo de evolução”.

Durante todo o evento, os visitantes também poderão levar livros e HQs para trocar na unidade. Para participar da Feira de Troca de Livros é preciso ficar atento a algumas regras: os materiais para troca devem estar em bom estado de conservação, do contrário, não serão aceitos; a troca será de livro por livro e gibi por gibi; livros de literatura em geral são bem aceitos (seguindo o critério de conservação e qualidade); são permitidos livros de literatura estrangeira, nacional, infantil, infanto‐juvenil e gibis; não serão aceitos materiais didáticos, livros de cunho político/partidário, religioso, dicionários, lista de endereços e telefones, teses e dissertações, enciclopédias, conteúdos pornográficos e sobre sexologia, código civil e legislação e livros de informática.

Toda a programação é gratuita, e as atividades têm vagas limitadas. Para participar, é preciso fazer inscrição previamente pelo telefone (13) 3319 9260 ou, pessoalmente, na biblioteca da unidade (rua Pr. Djalma da Silva Coimbra, 20, Rio da Praia).

Programação

– Diariamente, das 8h às 21 horas: Exposição Literatura Fantástica, que conta com livros, conteúdo multimídia, entre outros materiais sobre esse gênero literário.

– Dia 26, das 8h às 21 horas: acontece o Cosplay, uma ação aberta que propõe que todos os participantes compareçam à unidade caracterizados como um de seus personagens preferidos do universo da literatura fantástica, destacando a curiosidade de suas histórias.

– Dia 27, das 14h às 17 horas: Cinema Fantástico, atividade em que o público poderá conferir a exibição do filme Jogos Vorazes, baseado nos livros da autora Suzanne Colline.

Bertioga

Da redação

Foto: Reprodução