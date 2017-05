Seminário Bertioga 2030 acontece neste sábado, 20

Turismo, meio ambiente, regularização fundiária, Plano Diretor e finanças públicas estão dentre os temas a serem abordados ao longo do dia

Em meio às comemorações dos 26 anos de emancipação político-administrativa de Bertioga, o Sistema Costa Norte de Comunicação abre espaço para discussões sobre o futuro do município. O Seminário Bertioga 2030 trará palestrantes de diversas áreas em um dia inteiro de debates, com a proposta de sugerir rumos para a cidade, nos próximos anos.

O seminário será realizado neste sábado, 20, no Sesc Bertioga, e reunirá nove nomes importantes de Bertioga e região. A abertura ficará a cargo do diretor do Sistema, Ribas Zaidan, e do prefeito de Bertioga Caio Matheus, às 9 horas. A seguir, o promotor de justiça Daury de Paula Júnior e o desembargador Gilberto Passos de Freitas conversam sobre questões ambientais e conflitos socioambientais, respectivamente.

O prefeito de Praia Grande Alberto Mourão contribuirá com seu conhecimento sobre o gerenciamento de instituições governamentais, em palestra sobre administração pública. Já no setor da iniciativa privada, o diretor de marketing da Sobloco Construtora, Luiz Augusto Pereira de Almeida abordará o tema Cidades Sustentáveis. A empresa é idealizadora do maior projeto de desenvolvimento urbano no litoral brasileiro: a Riviera de São Lourenço.

O evento foi anunciado na página do Sistema Costa Norte de Comunicação há um mês e coletou as principais sugestões dos moradores de Bertioga sobre o município. Algumas das perguntas e reclamações publicadas serão apresentadas e discutidas durante o seminário.

A ideia do presidente do sistema Ribas Zaidan surgiu a partir da proposta de como planejar melhor a cidade em que se vive, como explica: “Queremos melhorar a cidade na qual a gente quer viver, morar e trabalhar. O que me preocupa é a ocupação desordenada, que gera uma demanda muito grande de serviços e não produz renda. A ocupação desordenada não arrecada IPTU e nenhum outro imposto. Se for ordenada, gera receita para o município”.

O evento apoiado pelo Sesc Bertioga ocorrerá até às 18 horas, com transmissão ao vivo pelo facebook.com/SistemaCostaNorte e www.costanorte.com.br/blog/tv-costa-ao-vivo-2/.O Sesc-Bertioga fica na rua Pastor Djalma da Silva Coimbra, 20, no bairro Rio da Praia. A entrada é franca, mas os lugares são limitados; é preciso fazer credenciamento no local.

Confira a programação completa:

QUADRO

Bertioga

Marina Aguiar

Foto: JCN