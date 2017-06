Senac Bertioga abre vagas para curso de paisagismo

Região cercada pela Mata Atlântica oferece vasto campo de atuação para profissionais de paisagismo

O Senac Bertioga está com inscrições abertas para o curso Introdução ao Paisagismo, que apresenta conhecimentos essenciais para o desenvolvimento de projetos de baixa complexidade, porém especializados. A próxima turma começa em julho e, para participar do curso, o interessado deve ter idade mínima de 16 anos e o ensino fundamental completo, além de conhecimentos básicos de leitura, escrita e jardinagem. A inscrição pode ser realizada no Portal Senac (www.sp.senac.br/bertioga) ou presencialmente na unidade.

Bertioga possui reservas naturais com vegetação do tipo floresta tropical pluvial, conhecida popularmente como Mata Atlântica, e, com esses aspectos, oferece grande campo de trabalho para os paisagistas. Cristina Ventura, coordenadora educacional do Senac Bertioga, diz: “Com esses atributos da natureza, o município exige profissionais especializados, e atender a demanda do mercado local é uma das prioridades do Senac”.

O aluno aprenderá diferentes formas de intervenção na paisagem, que inclui vegetação e clima local (entre outras características geográficas), levando em conta padrões estéticos harmônicos e os perfis de cultura e comportamento regional. A disciplina começa no dia 3 e segue até 31 de julho, das 9h às 12 horas, nas segundas, quartas e sextas-feiras. O Senac Bertioga fica na rua Pastor Djalma da Silva Coimbra, 20, Rio da Praia, no Sesc Bertioga. Mais informações pelo telefone (13) 3319 9260.

Foto: Divulgação/Senac