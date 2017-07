Senac Bertioga abre vagas para cursos de capacitação em meio ambiente

Licenciamento Ambiental, Monitor Ambiental e Sistema de Gestão Ambiental estão entre os cursos oferecidos

O Senac Bertioga oferece quatro cursos de curta duração e técnicos na área de meio ambiente para essa capacitação diferenciada, entre eles: Licenciamento Ambiental, Monitor Ambiental e Sistema de Gestão Ambiental: interpretação, implementação e certificação ISO 14001; além de Auditoria Interna em Sistemas de Gestão de Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional, Qualidade e Responsabilidade Social.

Para a coordenadora educacional do Senac Bertioga, Cristina Ventura, a especialização em meio ambiente é essencial para profissionais que atuam em Bertioga. “As atividades profissionais relacionadas ao meio ambiente são complexas e exigem amplo conhecimento. A formação profissional especializada é importante para quem vive no local e deseja fazer carreira explorando as características regionais”, declara Cristina Ventura, coordenadora educacional do Senac Bertioga.

Bertioga é uma estância balneária com floresta, manguezais, árvores e plantas de diversas espécies, rios, lagos, cachoeiras e mais de 33 quilômetros de praias. Segundo o Senac, a política ambiental do município indica que as pessoas que atuam na conservação do solo, da água e da flora, por exemplo, contam com grande campo de trabalho, assim também como aqueles que trabalham em operações ambientais de monitoramento e controle, como no caso de ocupações irregulares em áreas de preservação.

Os cursos custam de R$ 430 a R$502 e terão início a partir de agosto. Para conhecer o portfólio do Senac Bertioga voltado ao segmento, basta acessar o portal www.sp.senac.br/bertioga ou visitar a unidade, que fica dentro do Sesc Bertioga, na Rua Pr. Djalma da Silva Coimbra, 20, Rio da Praia. Mais informações pelo telefone (13) 3319-9260.

Foto: Arquivo