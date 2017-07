Senac Bertioga ensina plano de negócios para pequenos empreendedores

Oportunidade é gratuita e ideal para quem busca qualificação para abrir ou melhorar o desempenho do próprio negócio

O Senac Bertioga inicia, em agosto, o curso Empreendedor em Pequenos Negócios, destinado às pessoas que desejam desenvolver consciência estratégica de mercado para a elaboração de planos de negócios rentáveis em projetos profissionais.

As aulas serão de 2 de agosto a 28 de setembro, de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 12h30, na unidade do Senac Bertioga (rua Pastor Djalma da Silva Coimbra, 20 – Rio da Praia). Após as 160 horas da formação, o aluno estará apto para criar e administrar estrategicamente um negócio.

Para participar das aulas, é necessário ter, no mínimo, 17 anos e o ensino fundamental, mesmo que incompleto. É desejável que o candidato possua algumas habilidades básicas, como leitura, escrita, raciocínios lógico e matemático.

A próxima turma começa em agosto, e o curso, que é gratuito, ainda está com inscrições abertas. Mais informações podem ser obtidas no Portal Senac(www.sp.senac.br/bertioga) ou presencialmente na unidade.

Potencial de mercado

Bertioga é uma cidade turística de grande potencial econômico para empreendedores que investem nas áreas de turismo, hotelaria, eventos e meio ambiente. Conhecer detalhes sobre esses setores e buscar capacitação para atuar neles é uma boa alternativa para que empresários de micro e pequenos negócios aproveitem as diversas oportunidades desses segmentos.

Cristina Ventura, coordenadora educacional do Senac Bertioga, ressalta: “Com a formação adquirida no curso Empreendedor em Pequenos Negócios, o profissional estará um passo à frente para conquistar um espaço no mundo do trabalho, principalmente, porque saberá reconhecer as particularidades que devem ser exploradas para o sucesso do negócio”.

Bertioga

