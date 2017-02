Senac Bertioga oferece novo curso para capacitação na área de cultura

Inscrições já estão abertas e as aulas começam em março

O Senac Bertioga está com inscrições abertas para o curso Agente Cultural, que desenvolve competências necessárias para que o profissional seja capaz de conhecer e contextualizar as identidades e as culturas locais, além de articular a produção entre artistas de diversos segmentos e seu público. A oferta é uma novidade na região e na unidade.

O curso também orienta os alunos sobre a formação de grupos ou coletivos culturais, busca de apoio para espetáculos e outras manifestações, capacitando-os para promover esses projetos entre comunidade, gestores, além de outros atores e instituições do setor.

As aulas começam no dia 6 de março, de segunda à sexta-feira, das 13h30 às 17h30. Para participar, o candidato deve ter a idade mínima de 16 anos e nível de escolaridade a partir do ensino fundamental 2 incompleto. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (13) 3319 9260, pelo site www.sp.senac.br/bertioga ou presencialmente na unidade.

30% de desconto

O Senac São Paulo oferece 30% de desconto em todos os seus cursos livres, de idiomas e técnicos presenciais que iniciam as aulas em janeiro de 2017 – para cursos oferecidos nos períodos da manhã e da tarde, no litoral e no interior, o desconto pode chegar a 40%. São diversas opções de cursos nas áreas de arquitetura e urbanismo; beleza e estética; certificações em tecnologia; comunicação e artes; design; educação; eventos e lazer; gastronomia; gestão e negócios; gestão executiva; hotelaria e turismo; idiomas; limpeza, conservação e zeladoria; moda; saúde e bem-estar; e tecnologia da informação.

Foto: Divulgação/Senac