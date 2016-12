Senac celebra 70 anos com atrações para a comunidade

Foto: Divulgação

Bertioga

Neste ano o Senac completou seus 70 anos de instituição e, em alusão à data, realizou atividades para celebrar sua trajetória. Em Bertioga, assim como em todo o estado, a comemoração ocorreu no evento Casa Aberta, que aproximou os munícipes à unidade por meio de práticas alusivas aos dos cursos oferecidos no local.

No evento, realizado dia 10, quem compareceu pode aprender, entre outras ações: a elaborar um currículo corretamente para chamar a atenção dos recrutadores; formas de lidar com o dinheiro, por meio de investimento ou economias; segurança no trabalho; criar um website; e até como fazer uma horta vertical.

Katia Cristina de Jesus, supervisora do Senac Bertioga, comenta que esta foi uma oportunidade para a população conhecer de perto a unidade e os cursos: “as atividades são baseadas nos cursos que nós oferecemos, tanto os técnicos quanto os livres”.

Apesar de ter ido somente com a intenção de aprender a fazer uma horta vertical, a munícipe Cleomar Gonçalves descobriu e interagiu em muitas outras atividades. Ela comentou: “Por mais que você não queira, sempre aprende alguma coisa. Achei o ‘Casa Aberta’ muito válido e se tiver outras vezes, certamente participarei. Sempre comparecemos às atividades do Senac”.

Em toda sua trajetória, a instituição promove educação profissional reconhecida com cursos livres, técnicos, de graduação, pós-graduação e extensão universitária em diversas áreas do conhecimento.

Na unidade Bertioga, atualmente estão abertas as inscrições para cursos técnicos nas áreas de Gestão e Negócios; e Meio Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho. Há também para cursos livres em Arquitetura e Urbanismo; Comunicação e Artes; Desenvolvimento Social; Eventos e Lazer; Gestão e Negócios; Hotelaria e Turismo; Idiomas e Linguagem; Limpeza, Conservação e Zeladoria; Meio Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho; e Tecnologia da Informação.

O Senac Bertioga está instalado no interior do Sesc Bertioga (rua Pr. Djalma da Silva Coimbra, 20 – Rio da Praia). A unidade atende pelo telefone (13) 3319-9260 e pelo email bertioga@sp.senac.br