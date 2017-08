Serra da Imigrantes tem tráfego intenso em direção a São Paulo

Acidente entre caminhão e ônibus dificultou o trânsito no trecho de serra

A Serra da Rodovia dos Imigrantes está com tráfego intenso, sentido São Paulo, devido a uma colisão traseira entre um caminhão e um ônibus. Ninguém se feriu no acidente. As carretas quebradas já foram retiradas e as faixas foram liberadas na subida da Serra, onde o motorista encontra lentidão em decorrência do excesso de veículos.

Os demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm tráfego normal. O tempo continua bom, assim como visibilidade.

Operação: A pista sul da Anchieta está bloqueada no trecho de Serra por conta de obras. A pista norte da rodovia está operando no sentido Litoral. Assim, o SAI está em Operação 5×3. A descida é realizada pelas pistas sul da Imigrantes e norte da Anchieta. A subida é feita apenas pela pista norte da Imigrantes.

Foto: Grupo EcoRodovias