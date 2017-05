Servidores de SS aprovam reajuste salarial de 12,72

Após deflagrar estado de greve, categoria recebe contraproposta da administração, inclusive, com reajustes dos vales alimentação e refeição

Os funcionários públicos de São Sebastião aprovaram, por unanimidade, a contraproposta da prefeitura de 12,72% de reajuste salarial – o maior concedido na região. A votação ocorreu na assembleia geral extraordinária, realizada em caráter de urgência, pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Sebastião (Sindserv), na manhã de sábado, 13. O documento foi entregue pela administração à entidade na reunião realizada no final da tarde de sexta-feira, 12, constando também reposição dos vales alimentação e refeição, bem como equiparação das tabelas de referência salarial.

Para a presidente do Sindserv, AudreiGuatura, este resultado é uma vitória da categoria, que traz um histórico de luta pelos direitos e não irá parar de buscar a valorização constante dos servidores e melhores condições de trabalho. “Desde o início da atual gestão, o Sindserv iniciou a cobrança dos 20% de perdas salariais e, este ano, a campanha salarial começou antecipada, para termos a garantia de que os reajustes viriam na nossa data-base, que é maio”.

A contraproposta aprovada para os servidores estatutários é de 7,72%, referente ao reajuste da inflação, e que os 20% das perdas salariais sejam escalonados nos quatro anos de mandato, 5% ao ano, sem comprometer as próximas campanhas salariais. A assembleia também votou a favor do aumento do vale alimentação, que passa de R$ 240 para R$ 300, e do vale refeição, de R$ 16 para 20. O prefeito Felipe Augusto informou, na reunião, que ainda está em estudo a situação dos funcionários da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião (FSPSS).

Campanha socioeconômica

Dentro da pauta de reivindicações protocolada pelo Sindserv, a prefeitura afirmou que já foram tomadas providências contra o assédio moral; para realização de processo licitatório para aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs); e estudo para pagamento dos adicionais de insalubridade, periculosidade e risco atividade.

Durante a assembleia, também foi aprovadasolicitação dos servidores para que não haja nenhum prejuízo funcional e financeiro aos trabalhadores que aderiram à greve geral no dia 28 de abril. Segundo Audrei, “é um direito constitucional do trabalhador e uma importante ferramenta de mobilização e de luta pelos direitos. Não é fácil fazer greve, é muito mais desgastante e exaustivo que um dia de trabalho. Quando se vai para as ruas, é porque não se tem mais possibilidade de negociar e o trabalhador já está no limite com ataques dos governos e patrões, como no caso das reformas da Previdência e trabalhista. O Sindserv apoia a categoria e está contra qualquer corte ou retaliação”.

São Sebastião

Da redação

