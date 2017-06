Sete guarujaenses conquistam vaga no Mundial de Triathlon

Competidores precisam arrecadar recursos para a participação no campeonato, que acontecerá na Holanda

Sete atletas de Guarujá conquistaram vagas para o Mundial de Triathlon, que será realizado em setembro e Roterdã, na Holanda. A participação do grupo depende da arrecadação de recursos, já que cada um precisará de aproximadamente R$ 8 mil – sujeito a variação da cotação.

Os nomes de Lua Silva e Jefferson Oliveira, respectivos campeã e vice-campeão no Campeonato Brasileiro de Triathlon realizado em6 de maio na Paraíba, já estavam garantidos e, posteriormente, foram classificados também Fader Muller, Nicholas Cruz, Luis Felipe Andrade, Marcelo Ribeiro e Luísa Ribeiro.

Os atletas integram a equipe Pró Talentos (com exceção a Lua Silva). De acordo com o técnico Roberto Malheiros, o esforço foi essencial para os atletas. Disse ele: “Fizemos treinos específicos para a conquista. Eles já vêm treinando há muito tempo. A determinação deles em cumprir o que é imposto cotidianamente nos treinos foi essencial”.

Para Lua Silva, praticante da modalidade há oito anos e atual bicampeã nacional (com o ouro da Paraíba), trabalhar com um plantel de profissionais especializados foi primordial. A atleta contou com um grupo de apoiadores composto por Vagner Juliano (treinador), Laís Correia (fisioterapeuta), Mariana Penatti (nutricionista), Lucas Jankauskas (médico) e Fernando Rianho (bikefitter). Ela afirmou: “Sem eles, não sou ninguém no esporte. Afinal, nenhum atleta ganha nada sozinho, né? Sou muito grata a todos eles”.

O Mundial será entre os dias 14 e 17 de setembro e, os interessados em ajudar podem entrar em contato com a Pró Talentos, por meio do telefone (13) 997403-3763ou e-mail ong.protalentos@gmail.com. Para entrar em contato com a atleta Lua Silva estão disponíveis o telefone (13) 99612-3925,o e-mail luaianisilva@gmail.com ou via Facebook, no link www.facebook.com/LuaSilvaTri.

Foto: Divulgação/PMG