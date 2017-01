Foto: Guto Costa

Santos

O aniversário de 471 anos de Santos será comemorado com show gratuito de Maria Rita, no sábado, 28. A cantora preparou para o repertório músicas que marcaram sua carreira e clássicos do MPB, além de sucessos de Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Alcione, Beth Carvalho e sambas-enredo.

A apresentação será a partir das 21 horas, na Praça Mauá, no Centro Histórico.